Qui Sinalunghese. I rossoblù devono tornare al più presto a vincere

La sconfitta casalinga di sabato contro il Terranuova Traiana, unita al successo del Signa a Cerchiaia contro il Mazzola, ha complicato moltissimo la corsa ai playoff della Sinalunghese. La formazione di Pezzatini al momento si trova infatti a -5 dal Mazzola quinto ma come se non bastasse se il campionato finisse adesso non ci sarebbe il turno playoff tra la seconda, il Signa appunto, e lo stesso Mazzola perché la forbice è maggiore di 10 punti (al momento è di 13). Quindi se da un lato per sperare di raggiungere la post season (ed evitare allo stesso tempo di essere risucchiati verso i playout) i rossoblù devono vincere più gare possibili nelle prossime sette, dall’altro devono augurarsi che il Signa rallenti un po’ la marcia e che il distacco con la quinta classificata torni sotto la doppia cifra. Detto questo è però prematuro adesso fare calcoli: Marini e soci sono chiamati a cercare di tornare al successo e proveranno a farlo a Uopini domenica contro l’Asta dell’ex Doka.