Qui Sinalunghese. Pezzatini: "Si deve giocare meglio e fare più squadra»

Il ko di Uopini contro l’Asta ha lasciato l’amaro in bocca a una Sinalunghese ora costretta a guardarsi le spalle e a concentrarsi per evitare di trovarsi invischiata nella lotta per non retrocedere. "Siamo andati sotto per un episodio, ma dopo aver ritrovato il pareggio in superiorità numerica dovevamo provare a vincere. Invece dopo l’1-1 abbiamo fatto male". Non ha usato giri di parole Iuri Pezzatini tornando sul ko dei suoi. "I giochi non sono fatti per la salvezza a sei giornate dalla fine e mi dà fastidio vedere troppo individualismo. Dobbiamo giocare meglio e di squadra: la nostra caratteristica è quella di addormentarsi in alcune fasi della partita, è un aspetto mentale che non riusciamo a cambiare". Le difficoltà mentali si uniscono a quelle tecniche. "Questo è una squadra costruita senza centravanti visto che abbiamo due ragazzi, uno del 2004 (Iasparrone, ndr) e uno del 2005 (Fiaschi, ndr) che fanno ciò che possono ma non siamo una squadra che ha il gol ‘facile’. Purtroppo abbiamo perso dei giocatori fondamentali – è la conclusione – nella fase centrale del campionato e questo ha pregiudicato qualcosa di importante ma dobbiamo capire che è fondamentale fare dei punti subito".