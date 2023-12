Qui Sinalunghese. Rossoblù a caccia del pronto riscatto. Missione a Signa

C’è grande voglia di riscatto per la Sinalunghese, reduce da un pesante quanto inaspettato (almeno per quanto riguarda il passivo) ko contro la Colligiana nell’ultimo turno. I cinque gol subiti dai biancorossi hanno lasciato il segno nel morale di Marini e compagni che però hanno subito l’occasione della riscossa nello scontro diretto di domenica alle 14,30 in casa del Signa, formazione ambiziosa che in classifica ha appena un punto in più dei rossoblu con lo stesso numero di gare disputate, ovvero 13. A Signa mister Pezzatini, condizionato da inizio stagione da una serie infinita di infortuni di varia natura, avrà a disposizione anche l’ultimo arrivato in casa sinalunghese, l’attaccante classe 2005 Theo Fiaschi, cresciuto del settore giovanile della Robur e passato al Poggibonsi in D nei primi mesi del campionato in corso. Fiaschi è arrivato in rossoblu a completare la batteria di punte insieme ai vari Iasparrone, Cicali e Bucaletti rimpiazzando di fatto, almeno numericamente, l’uruguaiano Andrada, passato un mese al Monsummano. Per il giovane centravanti, che nella Primavera dell’Acr Siena aveva fatto vedere ottime cose, si tratta della prima stagione tra i ‘grandi’.