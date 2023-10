Qui Sinalunghese. Rossoblù in crescita. Domani la sfida al Firenze Ovest

Due vittorie consecutive, entrambe per 1-0, hanno cambiato molto la classifica della Sinalunghese. Al successo casalingo contro la Fortis Juventus è infatti subito seguita anche la vittoria di Lastra a Signa ancora con il minimo scarto e con la porta inviolata, un particolare non da poco per una formazione che nelle prime giornate aveva concesso troppo. Segno evidente che la squadra di mister Pezzatini è cresciuta in concentrazione e consapevolezza superando i difficili momenti iniziali e i tanti infortuni che hanno caratterizzato i primi mesi di stagione tra Coppa Italia e campionato. Domani alle 14,30 in casa arriva il Firenze Ovest formazione riposata visto che domenica ha osservato il turno di stop ma che nonostante sia a secco di vittorie è una squadra che può essere pericolosa. Pezzatini potrebbe optare ancora per un undici titolare molto giovane, col giovane Iasparrone preferito all’uruguaiano Andrada e a Cicali, ancora non al meglio, come prima punta.