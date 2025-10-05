Qui Terranuova. Numerose le assenze. Ma Becattini ci crede

di Francesco Tozzi

Tornano ad incrociarsi dopo 39 anni Traiana e Sansepolcro, all’interno della cornice dello stadio comunale Mario Matteini Bracciolini. Il primo derby aretino di questo campionato di serie D, match che è già uno scontro diretto tra le due compagini entrambe con 6 punti in classifica. Il gruppo allenato da Marco Becattini è reduce da una complicata trasferta a Siena, in cui il nervosismo dovuto ad un arbitraggio definito a più riprese "folle" ha contribuito alla sconfitta per 2-0, arrivata sul finale di gara. Marini e soci, nonostante ciò, hanno dimostrato di voler tenere testa ad una squadra blasonata dal glorioso passato resistendo per oltre 70 minuti in doppia inferiorità numerica. Un guizzo del portiere Pagnini è stato addirittura inserito tra le top parate della quarta giornata di serie D dalla Lega Nazionale Dilettanti. Oggi dovranno replicare quell’atteggiamento e quella fame di mantenere la categoria nell’incontro casalingo contro i bianconeri della Valtiberina, neopromossi dall’Eccellenza umbra ma con importanti trascorsi alle spalle in quarta serie. I provvedimenti assunti in settimana dal giudice sportivo potrebbero ripercuotersi sulla sfida odierna al Matteini. Oltre alla squalifica per una giornata del direttore generale Simone Finocchi, il tecnico di Figline dovrà rinunciare all’apporto di Tommaso Degl’Innocenti, Davide Sesti e Pietro Bruni, tutti espulsi durante la partita al Rastrello.

Ficini, reduce da un turno di stop e nuovamente a disposizione di Becattini, potrebbe riempire lo slot lasciato vuoto da Degl’Innocenti come centrale difensivo. Sesti potrebbe invece essere sostituito dagli esperti Cioce e Mannella, mentre l’assenza di Bruni permetterebbe a Ngom di guadagnarsi la maglia da titolare come centravanti. Ancora in forse la presenza di Simonti per qualche fastidio fisico. Il difensore aveva già saltato la partita precedente con la Robur. Tra gli ex di turno troviamo il portiere Jacopo Ermini, da settembre a dicembre 2024 in biancorosso, e nientemeno che il direttore sportivo Donello Resti, che ha militato da giocatore nel Sansepolcro in serie C2.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Senzamici, Ficini, Benucci, Tassi; Mannella, Saltalamacchia; Bargellini, Marini, Zhupa; Ngom. Allenatore: Becattini.Arbitro: Marco Targhetta di Castelfranco Veneto (Bignucolo-Pallone).