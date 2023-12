Qui verdeblù. Feralpi, difesa e attacco da incubo. Servono innesti o addio salvezza

SALÒ (Brescia)

Mancano ancora tre giornate alla conclusione di un girone d’andata che ha imprigionato la matricola FeralpiSalò in coda alla Serie B. La formazione del presidente Pasini si ritrova solitario fanalino di coda, staccata di dieci punti dalla salvezza e di sette dai playout. Se a tutto questo si aggiunge che i prossimi tre impegni chiameranno la FeralpiSalò a fare i conti con Cremonese, Sampdoria (a Marassi) e Venezia, è facile comprendere come ai gardesani occorra una decisa svolta per poter evitare l’immediato ritorno in C.

Una svolta che, almeno per il momento (benché in molti ipotizzino un possibile Vecchi-bis), non sembra riguardare la panchina, anche se l’arrivo di Marco Zaffaroni è coinciso con un’ulteriore diminuzione della media-punti rispetto a quella del suo predecessore, Stefano Vecchi. Il primo obiettivo al quale sembra destinata a guardare la società verdeblù è il mercato di gennaio, che dovrà contribuire a rinforzare un gruppo che finora ha avuto seri problemi in tutti i reparti (l’unica eccezione può essere considerato il portiere Pizzignacco). Per il resto la difesa è la più perforata del torneo cadetto, mentre l’attacco è il più sterile di tutta la B.

Non dobbiamo dimenticare, poi, le difficoltà che si sono registrate pure a centrocampo e l’elenco infinito di infortuni che troppo spesso ha costretto la matricola gardesana a giocare con formazioni assai rimaneggiate. La riapertura del mercato potrebbe rilanciare le speranze della Feralpisalò, anche se, ad un esame più attento, potrebbe riproporre il nodo che già ha caratterizzato le operazioni estive di una squadra che, per diverse ragioni, comprese quella economica e il blasone stesso della piazza del tutto nuova per la B, non è riuscita a portare a termine diverse operazioni, con la conseguenza di dover rinunciare ad obiettivi che avrebbero fatto molto comodo in questi mesi. Una questione che la difficile rincorsa alla salvezza non aiuterà di certo…

Luca Marinoni