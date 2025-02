Qui Viareggio. Fuori Goh, Bertacca e Morelli. C’è Remedi

Ci arriva alquanto incerottato al derby versiliese della 23ª giornata di Eccellenza il Viareggio che oggi nell’anticipo del sabato (fischio d’inizio alle 17 sul sintetico del Marco Polo) contro il Real Forte Querceta non avrà sicuramente Goh (squalificato 6 giornate), Bertacca (strappato) e Morelli (risentimento muscolare: si spera di riaverlo la prossima settimana). In più c’è il dubbio Bibaj dato che il numero 10 bianconero viene da una settimana a letto con l’influenza. Dunque le scelte sono ridotte all’osso per il tecnico Christian Amoroso, per altro grande ex del match... nonché l’uomo che nella scorsa stagione col suo Seravezza all’ultima giornata sancì la retrocessione del Real FQ dalla Serie D all’Eccellenza. E in panchina sarà una "partita speciale" per tanti motivi anche dall’altra parte, perché Francesco Buglio ha scritto pagine di storia del calcio viareggino... e questo match lo tocca sicuramente a livello di emozioni.

L’unica buona notizia in casa bianconera è il rientro dopo i 4 turni di squalifica di Luca Remedi, altro ex della sfida. Remedi riprenderà il suo posto in mezzo al campo con la maglia numero 8. Resta adesso da capire la disponibilità o meno di Bibaj... e poi la scelta tattica che farà Amoroso: non avendo Goh e Morelli infatti potrebbe anche esserci un cambio di modulo, con il passaggio al 3-5-2. Nel caso la difesa a tre sarebbe con Ricci-Sorbo-Nannetti. Fondamentale la duttilità di Cosimo Belluomini, che può fare la mezzala o l’esterno alto. Qualora si dovesse proseguire sulla strada del 4-4-2 o 4-2-3-1 potrebbe giocare uno solo fra Nannetti (favorito) e Sorbo... ma non è detto comunque che non giochino entrambi, con l’avanzamento a sinistra di Bertelli. Un altro ex che scalpita è poi Baracchini. I nodi saranno sciolti stamani.

Probabile formazione (3-5-2 o 4-2-3-1): 1 Carpita (C); 5 Ricci, 6 Sorbo, 3 Nannetti; 2 Bellini (2005), 7 C. Belluomini, 4 Bianchi, 8 Remedi, 11 Bertelli; 9 Ortolini, 10 Bibaj (Baracchini). All. Amoroso.

Simone Ferro