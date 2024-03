Qui Viareggio. Zebre a Cerreto Guidi. Out Benassi e Santini

Per proseguire la fuga in vetta la capolista Viareggio oggi può dare la mazzata decisiva a quella Real Cerretese contro cui all’andata pareggiò 1-1 (con gol bianconero di Scaranna) ma che poi ha perso tanto terreno precipitando lontano da quel primato cui pareva poter ambire.

La squadra fiorentina si è spenta soprattutto in concomitanza col non segnar più del suo goleador Bouhafa, il quale comunque oggi sarà l’osservato speciale numero uno da parte della difesa delle zebre. Proprio nel reparto arretrato i bianconeri hanno però alcuni problemi dovuti alla probabile indisponibilità di Benedini (alle prese con un problema muscolare) e a quella certa di Benassi (che oltre ad avere una distorsione al ginocchio è pure squalificato). Altro assente sicuro è poi il centrocampista offensivo classe 2005 Matteo Santini che sconta l’ultimo dei tre turni di squalifica rimediati nel finale di gara col Settimello. A livello di formazione dovrebbero rivedersi dall’inizio Bertacca in difesa e Fazzini a centrocampo, reduci dalle fatiche mondiali con la Nazionale di beach soccer. Il portiere (e capitano) Carpita era già tornato titolare mercoledì nel turno infrasettimanale vinto 3-0 agile col Dicomano mentre Bertacca e Fazzini in quella partita erano subentrati nella ripresa. Il tecnico Stefano Santini dovrebbe usare entrambe le "quote" under (il 2003 Ricci ed il 2004 Sapienza) in difesa. Il dubbio sembra fra Minichino e Pizza per una maglia dal primo minuto in mediana... dove bisognerà vedere chi andrà a ricoprire il ruolo di vertice basso del “rombo“. Mentre in attacco il tridente con Chicchiarelli dietro a Brega e Ceciarini non pare essere affatto in discussione.

Arbitrerà Macca di Pisa coi guardalinee Scellato di Prato e Dell’Agnello di Pontedera. Il match andrà in diretta streaming sul canale YouTube del Viareggio MPSC.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 C. Belluomini, 6 Bertacca, 5 T. Ricci (2003), 3 Sapienza (2004); 8 Fazzini, 10 Marinai, 4 Minichino (Pizza); 11 Chicchiarelli; 9 Brega, 7 Ceciarini. All. S. Santini.