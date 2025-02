Qui Zenith. "Gara perfetta. Ma è vietato adagiarsi»

"Probabilmente la miglior partita che abbiamo fatto in questa stagione, per atteggiamento e capacità di portare a casa il risultato. Una vittoria nettamente meritata. Ma non ci adagiamo sugli allori". E’ visibilmente soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il bel successo per 3-0 ottenuto sul campo del Cittadella Vis Modena. Una vittoria che fa salire a quota 26 punti nel girone D di serie D il sodalizio di via del Purgatorio e che fa uscire momentaneamente dalla zona play out la squadra pratese. "Nel primo tempo abbiamo annichilito i nostri avversari. Faccio davvero fatica a trovare qualcosa che non sia andato nel verso giusto, quindi devo e voglio soltanto complimentarmi con i miei ragazzi – insiste l’allenatore della Zenith Prato -. Una prestazione praticamente perfetta. Avanti così. Unico dato negativo sono alcuni acciacchi che temo potranno privarmi di giocatori importanti nelle prossime gare". Con questi tre punti, in effetti, la Zenith Prato è riuscita a scavalcare il Piacenza, fermo a quota 25 dopo il ko rimediato contro il Prato, e ad uscire dalla griglia play out. Non solo. I bluamaranto hanno anche guadagnato margine su tutte le inseguitrici, portando a 10 punti il distacco dalle ultime due posizioni in classifica, occupate da Sammaurese e Fiorenzuola. Lo United Riccione, battuto dal Progresso (che rimane davanti alla Zenith Prato con 27 punti) è fermo in penultima posizione a quota 19. Salendo appena, a quota 23 punti, sono rimaste bloccate a pari merito San Marino Calcio e Corticella, dopo i pareggi rispettivamente con Lentigione e Tau Altopascio. "Siamo in un periodo favorevole dal punto di vista dei risultati e la classifica lo testimonia – conclude il vicepresidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Ancora però la stagione è lunga. Il mese di febbraio si chiuderà con tre scontri diretti salvezza che per noi potrebbero essere quasi decisivi per la permanenza in categoria. Le prossime sfide saranno fondamentali e sarà necessario cercare di smuovere la classifica ogni settimana".