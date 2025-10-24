Quinto successo di fila per Agrate e lasciapassare verso gli Ottavi. Ne fa le spese la Casati Arcore

Con quella di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Casati Arcore diventano cinque le vittorie consecutive della Speranza Agrate. Quattro in campionato dove la squadra di Natobuono ha raggiunto la vetta del girone D in coabitazione con i milanesi della Franco Scarioli (l’ultima squadra in grado di imporsi sull’undici di Agrate Brianza) e poi quella di Coppa grazie a cui stacca il lasciapassare per gli ottavi di finale. E considerando che la fase regionale dà diritto a un posto in Eccellenza, arrivati qui anche la Coppa può diventare un obiettivo per il club rossoverde. A regalare il passaggio del turno sono stati i gol di Borghi e Calzighetti. Procede la corsa anche dell’Universal Solaro che sbanca Seveso grazie alla doppietta di Davide Tartaglione; ininfluente ai fini della qualificazione il sigillo di Marinoni che fissa il 2-1 finale. In Prima Categoria esce di scena il Biassono battuto in casa dalla Virtus Adda. "Una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca per come è maturata" commenta mister Marangi. Di Brambilla la rete decisiva.

Ro.San.