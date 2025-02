Rabbia post gara. Carpi, arbitro nel mirino. Ma la classifica regge

La sconfitta con la Pianese (terza casalinga nelle 5 gare giocate al "Cabassi" nel 2025) è la più difficile da digerire in casa Carpi. Non solo perché come prestazione è stata sicuramente la migliore nell’anno solare della squadra di Serpini, superiore anche a quella dell’unico successo sulla Spal, ma soprattutto per la direzione di gara dell’arbitro Vingo di Pisa che a distanza di 3 anni dal suo ultimo viaggio carpigiano ha di nuovo lasciato il segno in negativo.

Ad aprile 2022 in D due clamorose sviste del fischietto toscano (Carrasco lanciato in porta fermato per un offside inesistente e mani in area non punita di Gozzi in area sul tiro di Sivilla) avevano impedito al Carpi di Bagatti di battere la Correggese e scavalcarla in classifica nella corsa playoff. Sabato sono stati 3 gli episodi contestati, tutti nella ripresa: i due rigori chiesti da Cortesi (nella foto), atterrato dopo 50 secondi da Marchesi e al 93’ da Proietti, in mezzo l’altra protesta per la palla rubata da Sall a Masetti con una spallata, in cui Vingo ha fischiato fallo col senegalese davanti al portiere.

Una direzione che ha scatenato la rabbia a fine gara di società e tifosi e domani nel comunicato potrebbero arrivare sanzioni per il club o per qualche dirigente. Almeno la classifica però ha sorriso a biancorossi, visto che delle ultime 8 solo Campobasso e Legnano hanno vinto e con 32 punti il Carpi mantiene il +3 sulla zona playout, che poi in realtà è un +6 visto che a breve arriverà il -4 di penalizzazione per la Lucchese, facendo scivolare i toscani – avversari sabato del Carpi – alle spalle del Perugia a quota 26.

