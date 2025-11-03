Rabbia Robur! Pareggio-rammarico. Errori e sfortuna: bianconeri bloccati

SIENA 0 PRATO 0

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Tosini (27’st Ciofi), Barbera, Masini (27’st Rossi), Vari (45’st Loconte); Nardi (43’st Lipari), Noccioli (27’st Lucas); Menghi.Panchina: Di Vincenzo, Cavallari, Vlahovic, Bellavigna. Allenatore Bellazzini.

PRATO (3-4-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti (29’st Boccardi), Polvani; Cesari (23’st Limberti), Cela (49’st Zanon), Lattarulo, D’Orsi; Greselin (34’st Rinaldini); Rossetti, Verde (36’st Mencagli).Panchina: Sebastiano, Iacoponi, Settembrini, Gioè. Allenatore Venturi.

Arbitro Melloni di Modena (Tangaro – Carraretto).Note – Ammoniti: Risaliti, Cela, Somma, Nardi, Boccardi, Recuperi: 1’ e 5’.

SIENA – Finisce a reti bianche un derby equilibrato ed emozionante. Ai punti il Siena, davanti ad una bella cornice di pubblico, avrebbe meritato di più ma si mangia le mani per gli errori sotto porta. Erano partiti bene gli ospiti: all’11’ Rossetti, che segnò una doppietta col Livorno, sfugge a Conti e seppur defilato si presenta davanti a Michielan, Somma all’ultimo lo chiude. Ma l’occasionissima per passare capita ai padroni di casa due minuti dopo. Nardi, smarcato da Menghi, trova Vari sul secondo palo. Il 7 colpisce al volo a botta sicura ma è straordinaria la parata di Furghieri di puro istinto. Gara aperta e con capovolgimenti di fronte: il Prato (23’) crea una potenziale buona occasione, ancora dalla sinistra. Si accende una mischia con Barbera che rischia l’autogol prima che Verde finisca in fuorigioco. Prato che gioca ma che lascia giocare: bella azione dei bianconeri ma Barbera spreca tutto sparando alle stelle dal limite. Il 4 di casa vive un primo tempo complicato, sbagliando un appoggio in uscita che non causa guai solo perché i lanieri non ne approfittano. Nel finale ancora Nardi mette nel mezzo per Menghi che però con una bella rovesciata spedisce alto da ottima posizione.

Nel secondo tempo Cela (5’) di testa fa la barba alla traversa. La formazione di Venturi è più aggressiva e quando attacca mette i brividi a quella di Bellazzini. Ancora Cela (13’) crossa per Verde, colpo di testa fuori. Nardi (20’) trova Noccioli, sinistro, che sembrava ben indirizzato, deviato da Berizzi. La Robur non è neanche molto fortunata quando con Menghi centra il palo (25’) dopo un assist di Barbera. Ma è clamoroso l’errore a due passi dalla porta di Noccioli un minuto dopo, che vanifica l’ennesima azione di Nardi.

Dentro Ciofi, Lucas e Rossi mentre nel Prato subentra l’ex Pianese Rinaldini. Gli ultimi venti minuti vedono il Siena fare la gara ma il Prato si difende con attenzione cercando di ripartire.

Guido De Leo