Raduno pre campionato per gli arbitri dell’AIA Valdarno

Arezzo, 17 settembre 2025 – Dall' 11 al 13 Settembre si è svolto presso la Casa San Biagio a Torsoli il classico raduno precampionato dell'Organo Tecnico Sezionale(OTS) dell'AIA Valdarno. Il raduno, riservato agli arbitri che esercitano il proprio ruolo dai Giovanissimi(U 14-15) alla Seconda Categoria, ha visto la partecipazione di 52 arbitri che vanno dai 14 ai 25 anni. Durante questi tre giorni la sezione ha avuto la possibilità di valutare sia la preparazione atletica che quella tecnica dei ragazzi tramite sessioni di allenamento, test atletici e analisi video. Prima dei test atletici, ogni partecipante ha svolto le classiche visite mediche grazie al supporto del Dott. Pecoraro(associato della sezione). Durante questi giorni i vari organici tecnici sezionali, il presidente Gabriele Nuzzi( che ha diretto il raduno stesso), il Vice presidente Grassi Filippo e il responsabile OA Samuel Contu si sono alternati nei vari interventi facendo visionare ai ragazzi dei video per farli capire quali aspetti dovessero migliorare in vista della nuova stagione agonistica.

Fondamentale anche l'aiuto da parte di Andrea Caldini, rappresentante del Settore Tecnico AIA, che ha aggiornato gli arbitri e 24 osservatori sulle modifiche regolamentari apportate dalla circolare numero 1. Il Presidente Nuzzi, molto soddisfatto delle performance dei giovani direttori di gara, ha ricordato che nel mese di Ottobre prenderà il via, nei locali sezionali di Montevarchi, anche il primo corso arbitri della stagione riservato ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 35 anni.