Rammarico del lumezzane. Franzini dà la sveglia:: "Ritroviamo le energie»

La combattuta sfida serale con l’Arzignano ha riservato al Lumezzane un pareggio difficile da commentare, ma mister Franzini è già pronto a spingere il suo sguardo in avanti: "Non saprei se si tratta di un punto guadagnato o due punti persi. C’è un po’ di rammarico, ma è anche evidente che siamo in un periodo di leggera flessione, ma si tratta comunque di un risultato che, visti anche quelli delle altre squadre, ci mantiene in corsa. I ragazzi hanno fatto tanto negli ultimi mesi e anche con l’Arzignano si è vista una reazione importante dopo il loro vantaggio. Dobbiamo stringere i denti e recuperare energie perché martedì ci attende una gara complicatissima e che sarà molto dispendiosa (in casa dell’Atalanta Under 23 – ndr). Dobbiamo rimanere sereni e guardare con fiducia al prossimo impegno".

Luca Marinoni