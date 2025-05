Rappresentativa Giovanissimi 2011 Figc Grosseto in semifinale con vittoria su Prato

Capolavoro della Rappresentativa Giovanissimi 2011 della Figc Grosseto che, seppur in formazione rimaneggiata, al termine di una grande partita dai toni spettacolari, si è imposta per 4-3 su Prato con una magistrale punizione calciata da Baraldi all’ultimo secondo della gara conquistando in extremis il passaggio alle semifinali dell’importante manifestazione organizzata dal Comitato regionale della Figc. L’inizio della partita è stato scoppiettante per i grossetani che al 13’ passano in vantaggio con Manuguerra seguito dopo cinque minuti dalla rete di Baraldi, ma i locali non ci stanno e prima della fine del primo tempo riescono a pareggiare con i gol di Fabozzi e Galardini.

Al 10’ della ripresa ancora avanti i grossetani con un gol Nodi, ma alla mezzora arriva ancora il pari dei lanieri di nuovo con Fabozzi e poi, in chiusura, il definitivo 4-3 dei ragazzi di Magro. Ora semifinale contro Pisa, domenica in campo neutro.

Prato: Magazzini, Urban, Paratja, Seminara, Vannini, Bartoli, Abraham, Galardini, Sensoli, Fabozzi, Dondini. All. Campanile.

Grosseto: Santi, Benocci, Capurso, Tropi, Uritescu, Ercolini, Ginanneschi, Caccialupi (Abdulai) Baraldi, Manuguerra (Perrino), Nodi. A disposizione Luchetti, Sorrentino, Picchianti, Lenzini, Dumitrescu. All. Magro.

Reti: 13’ Manuguerra, 18’ e 80’ Baraldi, 25’ e 70’ Fabozzi, 35’ Galardini, 50’ Nodi.

La Rappresentativa Allievi 2009 di Ciavattini si è presentata con soli 13 giocatori ed è stata sconfitta per 6-1 da Prato con il gol della bandiera messo a segno da Totino.

Prato: Faggi, Fossi, Ghinea, Gialluisi, Bartolucci, Paolucci, Durgoni, Passeri, Bonacchi, Servillo, Landi. A disposizione; Amadei, Falco, Gradi, Hoti, Rizzuto, Tuzzolino, Ciccone, Lupetti. All. De Gori.

Grosseto: Copshiti (Galloni), Barontini, Cinelli, Bordo, Offarelli, Candido, Clases, Bagnoli, Visalli, Postiferi, Totino (Sglavo). All. Ciavattini.

