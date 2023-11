Rappresentative Lega Pro. Biancorossi in stage a Coverciano

Giovani biancorossi crescono, e lo fanno anche lontano dalla base. Sono sette i giovani calciatori del Rimini convocati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni per il terzo stage della Rappresentativa di Lega Pro che si sta svolgendo al centro tecnico federale di Coverciano. Uno stage che coinvolge 108 giocatori delle categorie Under 17, Under 16 e Under 15 del centro Italia. Per la categoria Under 16 i biancorossi convocati sono Elia Perazzi, Pietro Drudi, Michelangelo Bizzarri e Manuel Blasi. Per la categoria Under 15, invece, spazio ad Alessandro Fulvi, Ugolini, Matteo Casadei e Fabrizio Frati. I ragazzi del vivaio riminese, insieme agli altri convocati, saranno impegnati in gare amichevoli a ranghi contrapposti nella giornata di oggi (gli Under 16) e in quella di domani (gli Under 15). Entrambe le partite sono in programma alle 11.30 al centro tecnico federale di Coverciano.