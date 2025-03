Rassegnate le dimissioni, ora è toto panchina. Fermana, si chiude l’avventura di Brini

Si è chiusa ufficialmente l’avventura di Fabio Brini sulla panchina della Fermana. "Il mister ha rassegnato le proprie inderogabili dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra gialloblù. Il club, dopo un vertice interno nella serata di ieri, ha deciso di accettarle, ringraziando il mister per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante questa parte di stagione. Al tecnico la società augura inoltre le migliori fortune per il prosieguo di carriera".

Evidentemente le due reti subite nei minuti di recupero a Chieti e contro il Roma City hanno avuto un peso specifico determinante per la decisione maturata dal tecnico di Porto Sant’Elpidio che si era messo apertamente in discussione dopo l’1-4 con il Notaresco. Nelle ultime due uscite non si può dire che le prestazioni siano mancate ma sono mancati i dettagli nei momenti determinanti delle stesse.

A Chieti prima lo sciagurato rosso di Romizi, poi l’occasione fallita da Mavrommatis e infine il gol di Forgione con la difesa ferma immobile. Con il Roma City ancora peggio, pareggio arrivato su angolo con quattro della Fermana uccellati dall’attaccante del Roma City, non certo un mostro sui palloni alti. Inzuccate che hanno fatto traboccare il vaso e la classifica di una Fermana sempre più ultima che ha accettato le dimissioni irrevocabili di Brini che una scossa l’aveva data con i sette punti in tre gare prima di veder crollare la propria media punti sotto quella del suo predecessore Bolzan.

Ed ora incontri e telefonate in corso nella giornata di ieri per il sostituto. Eh si, perché arriverà il terzo allenatore stagionale, esattamente come lo scorso anno (Bruniera, Protti e Mosconi) ci si augura con un esito differente. E non sarà una soluzione interna, non presa neanche in considerazione. Si è tentata la pista Massimo Paci, proposta cordialmente rimandata al mittente. Poi le mire si sono spostate su Maurizio Lauro, già tecnico di Castelfidardo e Samb ma anche protagonista in C con Mantova ed Alessandria, dove fu avversario della Fermana.

Riflessioni in corso e annuncio slittato alla giornata di oggi, probabilmente al mattino, in modo tale che il nuovo tecnico possa dirigere l’allenamento pomeridiano. Lauro in pole position al momento, tecnico che va convinto ad accettare la sfida chiamata salvezza.

Roberto Cruciani