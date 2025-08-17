Rata, 555 abbonamenti. Entusiasmo alle stelle

L’entusiasmo in città è fotografato anche dai 555 abbonamenti sottoscritti durante il mercato quando ancora mancavano diverse pedine alla squadra. Un bel gesto di fiducia verso lo staff tecnico che da un lato è molto gratificante ma nel contempo rappresenta un peso perché sono da ripagare le aspettative così alte dopo il ritorno nel campionato di serie D. Ora la campagna abbonamenti riprenderà la prossima settimana e la società comunicherà i nuovi prezzi.

Sabato la Maceratese è chiamata alla prima gara ufficiale della stagione, alle 20.30 si giocherà al Tubaldi contro la Recanatese il preliminare di Coppa Italia. Saranno i calci di rigore a decidere chi passerà il turno qualora il risultato dei 90 minuti fosse in parità. In vista di questa gara i biancorossi stanno sostenendo una serie di test allo scopo di facilitare l’inserimento dei nuovi calciatori nei meccanismi di gioco predicati dall’allenatore Matteo Possanzini. Mercoledì e giovedì i biancorossi sosterranno due allenamenti congiunti rispettivamente contro Borgo Mogliano e Cluentina, due occasioni per il tecnico di vedere all’opera tutti gli elementi della rosa e prepararsi alla gara di sabato sera a Recanati. I biancorossi prima di Ferragosto hanno sostenuto un test a Bastia (Eccellenza umbra) terminato in parità (2-2) con la squadra avanti con i gol di Morganti e Marsilii ma ogni volta raggiunta dagli avversari. "La Maceratese – è l’analisi fatta da Possanzini – ha fatto bene nella parte iniziale del primo tempo. In quella fase – spiega – abbiamo giocato con qualità e intensità contro un buon avversario. Però pian piano abbiamo perso un po’ di lucidità nelle scelte, sia sotto porta che nella gestione e fase difensiva". Ed ecco l’opinione del tecnico sulla seconda parte della gara. "Nel secondo tempo abbiamo cambiato molto, anche visti i duri carichi di lavoro degli ultimi giorni: ho comunque apprezzato molti buoni aspetti, ma ci sono stati anche alcuni errori. Dobbiamo continuare a lavorare".

È un periodo in cui si sta costruendo la nuova squadra cercando di amalgamare i nuovi con i giocatori della vecchia guardia, ogni giorno è utile considerando che oramai la stagione è alle porte.