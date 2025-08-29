Rata ad Ascoli senza tifosi: "Prezzi inaccettabili"

"Inaccettabile pagare 17 euro con i diritti di prevendita, domenica non saremo al Del Duca a incitare la Maceratese nella prima partita di Coppa Italia". La Curva Just non seguirà così i biancorossi e fa sentire la sua voce sui prezzi imposti dall’Atletico Ascoli. "Una partita di Coppa Italia – scrivono i tifosi – per di più al primo turno non può e non deve diventare un’occasione per speculare sulla passione della gente e di chi fa enormi sacrifici per portare i figli in trasferta. Il calcio popolare, il calcio della gente, quello che viviamo ogni domenica con sudore e orgoglio non può essere svilito – si legge nella nota – da scelte incomprensibili e irrispettose verso chi sostiene la propria squadra con sacrifici".

La Maceratese prende atto della decisione dei tifosi della Curva Just di non seguire la squadra nella trasferta al Del Duca contro l’Atletico Ascoli. "Ci dispiace sinceramente – si legge nella nota del club – non avervi al nostro fianco in questa occasione, ma comprendiamo e appoggiamo la vostra scelta. Ci troveremo comunque in piazza stasera per la presentazione ufficiale della squadra, certi che ci darete la carica giusta per affrontare l’impegno di domenica".