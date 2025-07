Rata, la campagna abbonamenti. Giacchetti a un passo dall’Atalanta

La Maceratese lancia la campagna abbonamenti in attesa di annunciare i primi volti nuovi della squadra che affronterà la serie D. La società biancorossa è sulle tracce del difensore Jacopo Morganti del Castelfidardo e sta cercando di stringere con il centrocampista Lorenzo Sabattini, che lo scorso anno ha visto all’opera la Maceratese. In attesa di ufficializzare i tanti volti nuovi la società ha scelto di partire con una fase di pre-abbonamento che inizierà domani in occasione della 16ª edizione della Old Lions Cup, quest’anno per la prima volta allo Stadio dei Pini. Sarà un modo per rinnovare da subito l’amore verso i colori biancorossi, sottoscrivendo l’abbonamento ad un prezzo agevolato fino al 23 luglio.

Ed ecco i prezzi degli abbonamenti nella fase di prevendita (da oggi al 23 luglio). Curva Just: gratuito per i nati dal 2013 in poi; 50 euro per i nati nel 2007-12; 100 euro per i nati 2006 in poi; 50 euro per donne e over 70. Tribuna: gratuito per i nati dal 2013 in poi; 80 euro per i nati dal 2007 al 2012; 160 euro per gli altri; 80 euro per over 70 e donne.

Veniamo al prezzo dei biglietti, a cui sono da aggiungere i diritti di prevendita. Curva Just: gratuito per i nati dal 2013 in poi; 8 euro per i nati dal 2007 al 2012; 10 euro per gli altri: 8 euro per over 70 e donne. Tribuna. Gratuito per i nati dal 2013 in poi; 10 euro per i nati dal 2007 al 2012; per tutti gli altri 15 euro; 10 euro per donne e over 70.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla segreteria della società allo stadio dei Pini, che in occasione dell’iniziativa di domani sarà aperta dalle 15 alle 19.30. Per le due settimane successive sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

E veniamo al mercato. È a un passo dall’Atalanta il promettente Thomas Giacchetti, il centrocampista dell’Academy Civitanovese è stato seguito con attenzione dai tecnici della società bergamasca, rimasta colpita dal club rivierasco. E infatti è in dirittura d’arrivo l’accordo di collaborazione tra l’Atalanta e l’Academy Civitanovese.

La Settempeda si è assicurata il giocatore offensivo Euro Bernabei, il classe 1993 ha giocato con Sangiustese, Corridonia, San Marco Servigliano, Palmense e nelle ultime quattro stagioni ha vestito le maglie di Vigor Montecosaro e Montecassiano. Per motivi di lavoro Tommaso Massini deve lasciare la Settempeda. Il Potenza Picena si è assicurato il centrocampista Luca Moliterni, ex Recanatese e Marina. La Folgore Castelraimondo annuncia l’arrivo dell’attaccante Maicol Ulissi, che si è fatto apprezzare con Montegranaro, Matelica, Sangiustese, Settempeda e Camerino, del portiere Marco Caracci, nell’ultima stagione al Montemilone Pollenza, e del centrocampista Marco Midei, lo scorso anno al Casette Verdini. Luca Giovannini, dopo una stagione al Matelica, è di nuovo un giocatore della Jesina, la squadra della sua città.

L’Urbania ha tesserato Sedrick Kalombo (1995), il laterale destro ha giocato con la K Sport nell’ultima stagione, ma vanta esperienze anche tra i professionisti. L’Urbania sta provando ad assicurarsi l’esterno d’attacco Kevin Buonavoglia, alla Civitanovese nelle ultime due stagioni. Il duttile laterale destro fanese ha disputato l’ultima stagione con il K Sport Montecchio Gallo dopo diverse esperienze in Italia e all’estero che lo hanno portato, fra le altre, a esordire in Serie B con la maglia della Salernitana e a collezionare tante presenze in C con Foggia, Gubbio, Rimini e Lecce.

La Fermignanese ha ufficializzato di avere ingaggiato l’attaccante maceratese Ivan Cirulli. Il centrocampista Pandolfi sta per trasferirsi alla Vigor Senigallia dal Fossombrone. il difensore Fabricio Burgos, è un nuovo giocatore dell’ Esanatoglia. Il matelicese Stefano Mosciatti, è il primo allenatore dell’Asd Esanatoglia calcio a 5.