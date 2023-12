Rata su di giri Martedì: "Coppa e anche i playoff"

È stato un giovedì di meritato riposo per i giocatori della Maceratese. Mister Dino Pagliari ha premiato il gruppo dopo il ritorno di Coppa Italia a Montegranaro e la difesa del vantaggio ottenuto all’andata (2-1 e 0-0) che ha permesso ai biancorossi di festeggiare l’accesso in finale. Un ultimo atto che si giocherà il 21 dicembre contro l’Osimana, ecco perché si ipotizza a Recanati, anche se i giallorossi gradiscono Senigallia. Intanto tra due giorni sulla strada della Rata c’è la trasferta al "Carotti" per misurarsi contro la Jesina, una partita sempre affascinante e che può incidere parecchio perché entrambe sono al 7° posto ad un punto dalla zona playoff. Con Pagliari in panca la Maceratese è imbattuta (6 turni e vanno conteggiati altri 2 prima) ed è divenuta implacabile nei finali, segno di grinta, giusta attitudine e valida condizione atletica, ma contro al Jesina serve il salto di qualità. Ne abbiamo parlato con il difensore e fresco ex Mattia Martedì. Partiamo da Montegranaro. Dopo una clamorosa occasione iniziale per Massei, nella ripresa avete sofferto gli assalti di avversari che dovevano per forza vincere, anche quando sono rimasti in 10. Proprio la difesa ha fatto la differenza, del resto nelle ultime 4 uscite di campionato avevate subìto una rete. "Ci eravamo portati avanti nella gara d’andata e mercoledì dovevamo avere lo stesso spirito di sacrificio. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, stringendo i denti. Sono felice perché per me sarà la prima volta e sarà ancor più bello contro un altro club blasonato come l’Osimana". Per la Rata seconda finale di Coppa Italia di Eccellenza e nel 1991 venne vinta grazie al 3-2 sulla Jesina ad Osimo. A questo punto la Coppa diventa la priorità dato che con poche partite si può sognare la D? "Siamo a solo un punto dalla zona playoff. Per me possiamo crederci su entrambi i fronti". Domenica sfida speciale per lei e si va a Jesi per uno scontro diretto? "Ho vissuto 4 stagioni belle. Ho iniziato che ero under e sono diventato un calciatore vero. Un blitz può essere la nostra svolta".