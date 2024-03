"Ratifica incarichi Pistoiese rinviata: incertezza sul futuro della società"

"Il prossimo 29 febbraio saranno ratificati i nuovi incarichi". Si era chiusa con queste parole la nota diffusa dalla Pistoiese lo scorso 14 febbraio, quando prima Maurizio De Simone e poi Matilda Jace avevano rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche di garante del trust e di amministratrice unica. Il mese di febbraio si è concluso però con un nulla di fatto, considerando che l’attesa assemblea non è andata in scena nella giornata di giovedì e al momento non è stata nemmeno annunciata una nuova data. Resta quindi da capire chi si assumerà il non semplice onere di portare a termine la stagione alla guida della Pistoiese, sdoppiandosi sul fronte sportivo e su quello economico: quel che è certo è che, al momento, a tirare le fila c’è sempre Maurizio De Simone. Intanto non è passato inosservato dalle parti di Via delle Olimpiadi il servizio di "Striscia la Notizia", andato in onda nella puntata di mercoledì, che ha visto come protagonista lo stesso De Simone. La Pistoiese ha fatto sapere di aver provveduto ad agire per via legali nei confronti del noto programma di Antonio Ricci, reo, secondo il garante dimissionario, di aver omesso alcuni rilevanti dettagli all’interno del servizio, legati soprattutto all’aspetto debitorio e al termine ultimo per il pagamento delle pendenze. La società arancione ha già richiesto il girato integrale al fine di sottolineare le incongruenze emerse nei cinque minuti andati in onda.

Michele Flori