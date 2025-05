Ravasio brilla con una doppietta: il Gubbio fermato con un rigore decisivo

TROMBINI 6 Gestisce l’ordinaria amministrazione.

RENZI 6 In ritardo nella chiusura su Corsinelli in occasione del vantaggio del Gubbio, si riscatta con l’assist per l’1-1 di Ravasio.

GILLI 6,5 Inizia con un disimpegno da brividi, poi si riprende e concede il minimo sindacale a Tommasini.

CHIOSA 6,5 Parte un po’ contratto, ma si scioglie con il passare dei minuti e guida il reparto con la solita autorità.

RIGHETTI 5 Spina lo mette sovente in difficoltà. Impreciso quando deve offendere.

MAWULI 7 Contrasta e ribalta l’azione. Mette lo zampino pure nel gol del 2-1. E’ tornato quello dei tempi migliori. (Dal 67’ CHIERICO 6 Dà il suo apporto nella parte finale).

GUCCIONE 5 Nervoso fin dai primi minuti, sbaglia anche soluzioni che di solito sono il suo pane quotidiano. (Dall’83’ SANTORO SV).

DEZI 5,5 Galleggia tra la mediana e la trequarti, ma non trova mai la giocata incisiva (Dall’83’ DAMIANI SV).

PATTARELLO 6,5 Fallisce clamorosamente una rete nel primo tempo, ma ha il merito di avviare l’azione dell’1-1, poi si conquista e trasforma con freddezza il rigore che chiude definitivamente i giochi (Dall’88’ CAPELLO SV).

RAVASIO 8 Si sblocca dopo due mesi e nell’occasione più importante. Doppietta da urlo e prestazione da centravanti di razza (Dall’88’ OGUNSEYE SV).

TAVERNELLI 6,5 Abulico per almeno un’ora, poi serve l’assist per il 2-1 di Ravasio e costringe all’espulsione Signorini. Trova il modo di incidere anche in una delle serate meno brillanti.

Andrea Lorentini