Ravasio lasciato solo. Renzi favorisce il gol e rischia l’autorete

TROMBINI 6: In ritardo e poco reattivo sul gol di Guiebre. Si riscatta nella ripresa quando si oppone due volte a Giorico.

RENZI 4,5: Schierato terzino come non accadeva da tempo, in costante difficoltà contro Varela. Troppo morbido su Guiebre, concede il tiro per l’1-0. Nel primo tempo rischia l’autogol (69’ MONTINI SV).

GILLI 5,5: Spesso a costretto a raddoppiare sulla destra per dar man forte a Montini. Finisce con farsi risucchiare dalle giocate di Varela.

CHIOSA 6: Concede a Fischnaller il minimo sindacale. Spesso imposta lui la manovra perché in mediana non ci sono sbocchi.

COCCIA 5,5: Incerto sia quando deve spingere che in fase difensiva. Prosegue la sua stagione anonima (58’ RIGHETTI 5,5 Mezz’ora senza incidere).

MAWULI 5: Perde duelli contro troppa facilità e non fa filtro. (58’ SANTORO 5,5 Ingresso che non lascia traccia).

DAMIANI 5,5: Titolare dopo due mesi e mezzo. Non al massimo della condizione, l’esplosività ne risente. (69’ CAPELLLO 5,5 Finisce anche lui nel calderone generale).

PATTARELLO 5: Un passo indietro dopo le ultime prestazioni, stavolta è impreciso e sprecone.

GUCCIONE 5,5: Comincia male sbagliando controlli e appoggi, quando ci accede confeziona un bel filtrante per Tavernelli e un’imbucata con la quale manda in porta Pattarello. Troppo poco.(82’ OGUNSEYE SV)

TAVERNELLI 5,5: Nel 1° tempo offre a Pattarello un rasoterra sul quale il 10 non arriva di un soffio. Esegue il compitino senza sussulti.

RAVASIO 6: Bravo nel difendere palla e giocare di sponda ma predica nel deserto là davanti.