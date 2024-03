Ravenna a ranghi ridotti. Ma serve una gara titanica

A 10 turni dalla conclusione della ‘regular season’, il campionato di serie D entra nel vivo. Ravenna-Victor San Marino di oggi pomeriggio al Benelli – fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Vailati, Crema; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€; quartiere stadio blindato dalle 11.30 alle 17.45 – diventa uno scontro diretto di grande interesse. È la sfida fra due outsider che, probabilmente, mai avrebbero pensato di giocarsi la promozione diretta, ma che ora, dopo 24 partite, hanno le carte in regola per ambire ad un risultato che sarebbe straordinario, o comunque non preventivato, e nemmeno preventivabile. I giallorossi sono in testa alla classifica dalla prima giornata.

Con 47 punti, difendono la leadership e un margine di 2 lunghezze sul Forlì; 3 sul Carpi; 4 su Lentigione e, appunto, Victor San Marino. Entrambe le rivali sono in leggera flessione. Nelle ultime 5 partire, il Ravenna, che ha perso le ultime due gare casalinghe consecutive contro Fanfulla e Lentigione, ha conquistato 5 punti; i titani solo 4. In numeri dicono anche che il Ravenna (11 reti subite) vanta ancora la miglior difesa della serie D dopo quella del Trapani (10). Il Victor San Marino invece, non ha mai pareggiato in trasferta, collezionando 7 vittorie e 5 sconfitte. Mister Massimo Gadda ha in pratica gli uomini contati, dovendo rinunciare agli infortunati Spezzano e Campagna; e agli squalificati Diallo, Agnelli e Magnanini. Le scelte sono obbligate. In difesa, a fare i ‘braccetti’, tornano Boccardi e Gobbo.

A centrocampo, spazio ad Alluci sulla mediana. In attacco, fiducia a Tirelli (capocannoniere con 9 reti, ma all’asciutto da 7 turni) e Pavesi. Da squalifica rientra Sabbatani, e questa, almeno, è una buona notizia. Ma, in panchina, le alternative sono limitate ai 2005 Calandrini e Liso, oltre a Mandorlini, Sare, Varriale e, appunto, Sabbatani. I baby Correnti e Zattini completano il roster. All’andata, la matricola della Repubblica – allenata dal trentaquattrenne faentino Stefano Cassani, con trascorsi da tecnico nelle giovanili giallorosse, e guidati dal capitano Enrico Sabba, anche lui ex – vinse 2-1, infliggendo al Ravenna la prima sconfitta stagione, l’unica del girone di andata. La ‘variabile campo’ non sarà trascurabile. Il fondo del Benelli non ha drenato. Il tecnico giallorosso ha fatto un sopralluogo ieri, all’ora di pranzo. Le condizioni saranno ovviamente all’opposto dell’andata, giocata sul sintetico. Ci vorranno gamba ed energie, oltre al fosforo: "È la prima volta – ha commentato Gadda – che ci capita di essere così in emergenza d’organico, ma la fiducia in chi scenderà in campo è massima. Le due sconfitte casalinghe da cui siamo reduci, non fanno testo, possono starci nell’economia di una stagione. Di certo, quella odierna è una partita di alta classifica".

Probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Boccardi, Esposito, Gobbo, Marino; Alluci, Nappello, Rrapaj; Tirelli, Pavesi.