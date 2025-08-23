Ravenna, adesso si fa sul serio. La spinta del Benelli per la prima

Fuori i secondi. Si inizia a fare sul serio. Comincia oggi infatti il campionato di serie C. Il Ravenna ospita il Campobasso, in una sfida fra squadre che nutrono ambizioni assortite. Al Benelli, il fischio d’inizio è alle 21 (diretta Sky; arbitro Diop di Treviglio; tagliandi a 36, 26, 18 e 10 euro; biglietterie aperte dalle 19.30). È prevista una importante cornice di pubblico, spinta dall’entusiasmo del nuovo corso giallorosso e dai duemila abbonati. L’undici di mister Marchionni – che deve rinunciare agli acciaccati Luciani e Ilari – ha impattato ottimamente la stagione 2025-26, sconfiggendo d’autorità il Cittadella, domenica scorsa nel match valido per il turno preliminare di Coppa Italia: "Sia col Cittadella – ha confermato il tecnico capitolino – ma in precedenza anche nell’amichevole contro la Virtus Verona, la squadra ha dimostrato di saper fare certe cose. Lo standard deve restare quello, ma capisco che il difficile venga adesso. Sono comunque sereno, perché ho visto entusiasmo e consapevolezza. I ragazzi sanno di avere dalla loro parte società, ambiente e città". Con l’ufficializzazione di Donati, le opzioni difensive sono tante, così come a centrocampo. Meno rotazioni a disposizione sono quelle in chiave offensiva, dove, l’assenza di Luciani e le condizioni non ancora al top di Okaka, obbligano Marchionni all’utilizzo della coppia Motti-Spini, con Zagre ‘primo cambio’. "Donati? Può giocare indifferentemente esterno o ‘braccetto’. La caratteristica più evidente del suo approccio alla causa giallorossa, è stata quella di essersi messo al servizio della squadra. Ha mostrato grandissimo entusiasmo e voglia di fare, nonostante sia sceso di due categorie. Anche a livello tattico, dove esegue i movimenti senza bisogno di dirgli niente, ha fatto intendere essere l’elemento giusto per determinare il salto di qualità". Anche il Campobasso, avversario inedito nei 112 anni di storia giallorossa, ha iniziato col piede giusto la stagione, eliminando 3-0 la Casertana in Coppa Italia.

Mister Zauri ha in forse Bifulco, mentre deve rinunciare allo squalificato Lancini e, almeno dal 1’, all’attaccante Magnaghi. Fra le novità della nuova categoria, la più attesa è l’introduzione del Football video support. Ogni allenatore avrà 2 possibilità per chiedere la ‘review’ dell’azione all’arbitro. Se la decisione di campo verrà cambiata, il numero di richieste resterà invariato come nel volley; in caso contrario, l’allenatore perderà lo slot. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che, in caso di presunta irregolarità, potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l’azione. Per i bookmaker non c’è una favorita, anche se il risultato meno probabile è il pareggio, pagato anche 3 volte la posta. La vittoria del Ravenna e quella del Campobasso sono speculari e arrivano entrambe fino a 2,65. La probabile formazione (5-3-2): Anacoura; Corsinelli, Scaringi, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Rossetti, Di Marco; Motti Spini.