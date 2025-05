Ravenna affronta il Progresso: ultima sfida prima dei playoff

È l’ultima fatica di campionato prima dei playoff. Il Ravenna sale oggi a Castel Maggiore (stadio ‘Weisz’, fischio d’inizio alle 15, arbitro Schifone di Taranto) per affrontare il Progresso. Ai fini della classifica, l’esito del match è ininfluente. Il Ravenna infatti è già sicuro del 2° posto e della pole position nella semifinale dei playoff. I giallorossi attendono solo di sapere il nome dell’avversario (Pistoiese o Tau) che salirà al Benelli domenica 18. Sfumata la promozione diretta, l’obiettivo della formazione di mister Marchionni è diventato quello di vincere i playoff per ambire poi al ripescaggio in C. Per assurdo, anche senza più vittorie (un ko oggi e due pareggi ai supplementari in semifinale e finale), il Ravenna potrebbe tagliare il traguardo. Difficile però immaginare che, nel match odierno, i ravennati possano scendere in campo senza motivazioni. Il primo ad aver suonato la carica è stato lo stesso mister Marchionni: "Dobbiamo riscattare la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Lentigione. Il Ravenna non può permettersi due passi falsi di fila. La sfida contro il Progresso è ininfluente, ma deve essere una gara affrontata nel modo giusto. Anzitutto dovremo cercare di prendere meno gol. Nelle ultime 8 gare, compresa la finale di Coppa Italia, abbiamo infatti incassato 14 reti. Se il Ravenna vuole puntare a qualcosa di importante, deve fare meglio. È comunque un problema di squadra e non di reparto. Dopo la sconfitta di Forlì c’è stato un calo nella carica di adrenalina". Per la sfida odierna, il tecnico giallorosso ha deciso di operare un robusto turnover.

Oltre agli infortunati Lo Bosco e Nappello, verranno dunque risparmiati in blocco Biagi, Rrapaj, Esposito e Onofri, tutti diffidati e a rischio squalifica. Possibili anche altri avvicendamenti. Il rinvio di una settimana dell’inizio degli spareggi promozione, in attesa della definizione dell’esito del ricorso della Zenith Prato, permetterà dunque allo staff tecnico di gestire con calma questa fase: "A volte – ha spiegato Marchionni – una lunga pausa può essere positiva perché ti permette di recuperare energie; a volte invece ti interrompe il ritmo".

La probabile formazione (5-3-2): Galassi; Crosariol, Mauthe, Drapelli, Agnelli, D’Orsi; Calandrini, Mandorlini, Lordkipanidze; Manuzzi, Zagre.