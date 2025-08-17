Ravenna Al debutto in Coppa occhio al meteo

Il Ravenna gioca oggi pomeriggio, al Benelli, alle 18 – arbitro Picardi di Viareggio; diretta su SkySport; biglietti a 36, 26, 18, 10 euro; apertura biglietterie dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 – contro il Cittadella, valevole per il 1° turno di Coppa Italia. È il primo match ufficiale della stagione per la truppa di mister Marchionni che, sabato prossimo, sempre al Benelli, debutterà nel campionato di serie C, ospitando il Campobasso. In caso di parità al 90’ si procederà direttamente coi calci di rigore. La vincente, affronterà il Rimini in trasferta nel 2° turno, in un’altra gara secca, tra il 28 e il 30 ottobre.

Ai giallorossi, ripescati fra i professionisti per meriti propri (successo ai playoff di serie D e alla vittoria della Coppa Italia di categoria) e per problemi altrui (fallimento del Brescia), è toccato subito un osso durissimo. Il club patavino (14 campionati di serie B nelle ultime 15 stagioni) è infatti reduce dalla retrocessione dalla cadetteria, dove peraltro vorrebbe tornare in fretta. Il precampionato del Ravenna è stato finora in crescendo, avendo pareggiato contro Sassuolo Primavera, Progresso e Sampierana; e vinto contro la Rappresentativa della Montagna, il Perugia Primavera e la Virtus Verona.

Nei test più significativi del precampionato, il Cittadella ha invece pareggiato 2-2 con lo Spezia di serie B, vinto 6-1 col Bassano di serie D e vinto 3-1 contro il Mestre di serie D. Curiosità e attesa sono le parole d’ordine, anche se, i 30° previsti al fischio d’inizio, potrebbero condizionare le prestazioni dei singoli. Di sicuro, si tratta della prova generale per il debutto in campionato del prossimo weekend. Mister Marchionni ha l’intera rosa a disposizione, ad eccezione di Luciani. Il ventitreenne attaccante capitolino, reduce da una positiva stagione al Messina (12 reti), lamenta un problema al gluteo. Per l’attacco, in attesa del tesseramento di Okaka, il tecnico dei ravennati dovrà dunque sceglierne due fra Motti, Spini e Zagre.

"Dispiace non averlo a disposizione – ha spiegato Marchionni –, ma le soluzioni ci sono. Affronteremo subito un avversario di rango, reduce dal campionato di serie B. Sono curioso di vedere come reagirà la mia squadra ad una rivale blasonata, ma non sono preoccupato. Abbiamo lavorato tanto e quindi ci sarà da mettere in conto che potremmo non essere brillantissimi. Cosa mi aspetto? Di evidenziare elementi di crescita. D’altronde è la prima gara ufficiale e, uno step di questo tipo, ci permetterà di capire a che punto siamo"

La probabile formazione (5-3-2): Anacoura; Corsinelli, Scaringi, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Rossetti, Di Marco; Motti, Spini.