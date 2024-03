Ravenna al rush finale: "Sto bene, siamo carichi"

Nel Ravenna che – come ha spiegato il ds Grammatica nel post partita di domenica contro il Victor San Marino – sta facendo qualcosa di straordinario (per rapporto alle aspettative d’agosto), ma che, d’altro canto, ha perso lo smalto e la concretezza delle prime 19 gare (6 punti nelle ultime 6 gare), c’è Filippo Boccardi, che continua ad essere una certezza.

Boccardi, partiamo dall’ultimo episodio contro il Victor San Marino. Cos’è successo e quali sono le sue condizioni dopo la sostituzione?

"Sto bene, e questa è la cosa più importante. Per fortuna non è successo niente. Sono saltato sulla palla per colpire di testa; il mio avversario del Victor San Marino mi è arrivato addosso e mi ha sbilanciato. Sono atterrato male col ginocchio e ho dovuto chiedere la sostituzione. Ho già fatto tutti gli esami e gli accertamenti del caso, e fortunatamente ho scongiurato qualsiasi pericolo. Sono contento, mi è andata bene".

La delusione per la vittoria sfumata all’ultimo, ha lasciato strascichi a livello morale o vi ha dato ancora più stimolo per affrontare il rush finale?

"Assolutamente no, nessuno strascico. Sicuramente c’è stata tanta delusione, perché, oggettivamente, la partita era nelle nostre mani. Qualche episodio non ci è girato a favore, ma non importa, anche perché, l’obiettivo che abbiamo in testa, è troppo più grande di due punti in più o in meno".

Annullato praticamente il margine sulle inseguitrici (Forlì a pari puti; Carpi a -1), si apre ora un nuovo campionato. Cosa servirà al Ravenna per continuare a giocarsela fino alla fine?

"Margine o non margine, noi avremmo comunque dovuto fare un finale di stagione importante. Ed è quello che vogliamo fare. Per questo motivo, siamo carichi per realizzarlo".

L’Aglianese, in arrivo domenica, alle 14.30, al Benelli, ha cambiato molto rispetto alla gara di andata, dove peraltro lei aveva giocato titolare. Che partita vi aspettate?

"Un match tosto e difficile, come d’altronde lo sono state tutte le gare finora. E come lo saranno le 9 che mancano da qui alla fine. Entreremo in campo con forza e determinazione per provare a riprenderci quello che ci è stato tolto domenica".