Ravenna, ancora un mese di attesa. Il 22 luglio la decisione sulla serie C

Martedì 22 luglio, vigilia della festa di Sant’Apollinare, il Ravenna conoscerà ufficialmente il proprio destino. Che, secondo la logica delle cose, dovrà essere il ripescaggio in serie C, a seguito dell’esclusione del Brescia. Secondo il cronoprogramma che si aspettano in casa giallorossa negli uffici di via Raul Gardini, il Consiglio federale di giovedì 3 luglio ratificherà la domanda (incompleta) di iscrizione alla serie C da parte del Brescia e, contestualmente, comunicherà la graduatoria dei ripescaggi. In questa fase, sono previsti alcuni necessari passaggi burocratici e formali, come ad esempio la domanda di iscrizione del Ravenna alla serie D e la domanda di ripescaggio (da effettuare entro lunedì 7 luglio). Logico che, i tempi, saranno anticipati dal corso degli eventi e dalle notizie in arrivo dai singoli protagonisti e dai club.

Ad esempio, saranno da tenere d’occhio le mosse della Feralpisalò, destinata ad assecondare la rinascita del calcio bresciano e al trasferimento al ‘Rigamonti’ per neutralizzare l’esclusione del Brescia di Cellino. Nel frattempo, il Ravenna, dopo aver sistemato la panchina con la conferma di mister Marco Marchionni per le prossime due stagioni, mercoledì mattina ha annunciato il primo colpo di mercato, cioè l’arrivo del bomber Matteo Motti dal Tau Altopascio. Il ‘rosso’ di Firenze, tifoso della Roma di Totti, applaudito dal Benelli, da avversario, sia nel match di regular season, sia nella finale playoff, sarà una delle pedine più attese della formazione giallorossa. I rumors che vogliono il Ravenna sempre più vicino al ripescaggio fra i professionisti, trovano implicite conferme nelle notizie che riguardano i protagonisti della passata stagione, destinati a cambiare aria, pur restando sempre in serie D. Fra i primi ad essersi accasati, c’è Luca Di Renzo. Il bomber piemontese, che con la maglia del Ravenna ha segnato 12 reti in campionato e 3 in Coppa Italia, ha trovato un ingaggio al L’Aquila. La Pistoiese – che, va sempre ribadito, trattasi dell’Aglianese sotto mentite spoglie – ha annunciato, prima il difensore Andrea Venturini (28 presenze e un gol nel 3-0 corsaro di Prato), e poi il mediano Simone Biagi (30 presenze, 3 gol e 2 assist), segno che, le intenzioni, sono ambiziose.

Nelle ultime ore ha trovato squadra anche Frank Amoabeng. Il difensore Ghanese (7 presenze) si è accordato con la Fidelis Andria. Già da tempo invece, l’esterno Matteo Milan (31 presenze, un gol decisivo nel 2-1 casalingo contro il San Marino al debutto di Marchionni, e 4 assist) si era accasato al Pescara in serie C.