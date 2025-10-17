"Ravenna-Arezzo, prova del nove". La carica dell’ex difensore Butti

di Andrea Lorentini

Partite dell’importanza di Ravenna-, in carriera, Stefano Butti ne ha giocate tante. La maggior parte con la maglia amaranto di cui è primatista assoluto di presenze con 302 gettoni. L’attuale presidente del Museo Amaranto ha le idee chiare sul valore della sfida di domenica prossima in terra romagnola che metterà di fronte le due capolista.

"Per l’ la possiamo considerare una prova del nove. Sicuramente sarà il test più probante da inizio campionato – dice l’ex terzino del Cavallino – il Ravenna insieme all’Ascoli e alla squadra di Bucchi è una delle tre formazioni che ha fatto il vuoto e quindi ci sarà curiosità per capire il reale valore delle forze in campo. Fino adesso è stata una sfida a distanza, domenica invece sarà un duello ravvicinato".

Butti che partita si aspetta al Benelli?

"Sono in palio punti importanti anche se siamo ancora ad ottobre. Credo che l’ vada a giocarsela a viso aperto cercando di mettere sullo scacchiere di gioco le proprie qualità".

Quale può essere la chiave della gara?

"Per gli amaranto sicuramente gli esterni d’attacco. Sono i giocatori determinanti nel 4-3-3 di Bucchi. Sono quelli che possono fare la differenza. In particolare Tavernelli e Pattarello rappresentano, a mio avviso, un lusso per la categoria e lo stanno dimostrando. Basta vedere i loro numeri in termini di gol e assist. Senza dimenticarci che il loro primo cambio è Varela, un altro elemento che, soprattutto quando subentra spacca le partite. Tre giocatori così le altre squadre non ce li hanno".

Che impressione le ha fatto l’ in queste prime nove giornate?

"E’ un collettivo che ha sostanza. Che quando è necessario bada anche al sodo, ma che può contare su un’organizzazione di gioco collaudata che parte da lontano, dalla passata stagione. Magari le ultime prestazioni sul piano della fluidità di manovra non sono state brillanti, ma alla fine il risultato è arrivato con la concretezza e la solidità difensiva".

Quali sono i meriti di Bucchi? "E’ stato intelligente ad adattare il modulo ai giocatori che aveva a disposizione e cucirgli intorno l’abito tattico più adatto che potesse esaltarne le qualità. Non è un caso che punti molto sugli esterni offensivi perchè ha giocatori bravi in quei ruoli. Nel complesso mi sta piacendo il lavoro che sta portando avanti. E’ un tecnico efficace anche nella comunicazione. Esprime concetti chiari e diretti".

Sarà una corsa a tre fino alla fine?

"E’ una previsione ancora un po’ prematura. Credo che a livello di organico ed Ascoli abbiamo qualcosa in più del Ravenna che, però, fino ad adesso sta tenendo il passo. Vediamo dopo la partita di domenica cosa uscirà fuori nelle gerarchie del torneo".