Ravenna-Arezzo, scontro di filosofie. Bucchi vuole spezzare l’equilibrio

di Luca Amorosi

A Ravenna, domenica, andrà in scena uno scontro al vertice nel vero senso del termine. Giallorossi e amaranto arrivano all’appuntamento da prime della classe con gli stessi punti, 24, dopo nove turni di campionato. Un ritmo forsennato, con otto vittorie e una sola sconfitta per entrambe. Difficile immaginare un inizio migliore, se non fosse che non è bastato per scrollarsi di dosso a vicenda, né ad allontanare l’Ascoli terzo. Analizzando i freddi numeri, l’equilibrio trova conferma: poco meglio il Ravenna in attacco, con 19 reti segnate rispetto alle 17 del Cavallino, che si fa preferire però in difesa, avendo incassato ben quattro gol in meno (6 contro 10). La differenza reti, quindi, sorride agli amaranto, ma il margine è minimo (+11 contro +9). Le due compagini scendono in campo con sistemi di gioco diversi, ma con un atteggiamento molto offensivo. Non è un caso che abbiano terminato una sola gara senza segnare, che ha coinciso con l’unica sconfitta rimediata finora: l’ in casa contro il Guidonia e il Ravenna in trasferta nel derby contro il Forlì. Molto meglio la squadra di Bucchi per quanto riguarda le partite terminate senza subire gol: Venturi ha tenuto la sua porta inviolata cinque volte; Anacoura solo due. Il portiere ex Sestri Levante è il giocatore più impiegato dal tecnico Marchionni: ha giocato tutti i minuti in campionato così come il difensore centrale Solini, ex della sfida (in amaranto nel 2016/17). Dalla parte opposta non c’è nessuno che non abbia saltato neanche un minuto: il più impiegato è Righetti con 739’, seguito da Venturi (720’). I romagnoli possono vantare l’attuale capocannoniere del girone, Tenkorang, a quota 6 gol. Il miglior marcatore dell’ invece è Tavernelli con 4. Parliamo di due società ambiziose, che hanno costruito organici di valore, con un giusto mix tra esperienza e giovani di prospettiva: è simile, difatti, anche l’età media delle due rose: 27,1 anni per l’; 26,8 per il Ravenna. Una netta differenza, invece, è nel valore della rosa secondo il sito Transfermarkt: quasi 7 milioni per quella amaranto e vicino ai 4 per quella giallorossa. Valore, però, suscettibile di variazioni e dunque solo per riferimento. Chi sposta gli equilibri è ovviamente Pattarello con un valore sugli 800mila euro, molto superiore a qualsiasi avversario (il più "prezioso" è l’esperto Donati con 350mila euro). Infine, è simile anche la media spettatori, di poco maggiore ad , in attesa del dato di domenica che alzerà notevolmente la media dello stadio Benelli.