Ravenna-Ascoli, Marchionni ci crede: "Periodo positivo che dobbiamo cavalcare"

Vigilia di Ravenna-Ascoli (biglietti bruciati in prevendita per il 2° sold out consecutivo) con Marco Marchionni.

Mister, dall’Arezzo alla Pianese, passando per il Rimini, fino all’Ascoli, con che approccio? "Quando sei abituato a vincere e perdi una partita, la cosa più difficile è ripartire".

Si riferisce alla vittoria con la Pianese?

"Siamo stati bravi ad affrontare la partita di Piancastagnaio nel migliore dei modi, rischiando poco, se non nulla, ma dimostrando come squadra di esserci. Siamo stati tosti, anche ‘sporchi’, giocando il tipo di partita necessario per portare a casa i 3 punti".

Se l’aspettava un equilibrio così in vetta?

"Già contro l’Arezzo non abbiamo demeritato, anche se poi rimarrà per sempre lo 0-3. Dal 33’ al 39’ della ripresa abbiamo avuto 4-5 palle gol che avrebbero potuto portare in equilibrio la partita".

L’Arezzo che pareggia a Terni e l’Ascoli che fatica parecchio per battere la Samb, cosa vuol dire?

"Vuol dire che, se inciampi, non è una sentenza. La domenica dopo puoi rimetterti in carreggiata. Il campionato dice che ci sono 3 squadre là davanti, ma non dimentichiamoci di Campobasso e Ternana".

Cosa serve adesso al Ravenna?

"Dobbiamo essere bravi a cavalcare questo periodo e ad allungare il più possibile. Poi, se, tra febbraio e marzo, continueremo a stare lassù, allora si potrà pensare anche a qualcosa di più importante".

La politica societaria al mercato estivo sta dando i frutti?

"Nessuno lo ha evidenziato, ma nell’undici che ha battuto la Pianese, c’erano 4 giocatori reduci dalla stagione scorsa, ovvero Esposito, Rrapaj, Rossetti e Ilari. Poi è entrato Zagre. E anche un 2005, come Menegazzo. Arezzo e Ascoli sono state costruite in maniera diversa. Il Ravenna, come società, merita i complimenti perché sono state fatte scelte importanti".

A proposito di scelte importanti, la stretta attualità vede Okaka – 3 gol in 2 partite – in vetrina. Un bravo allenatore sa quando è il momento di dare spazio alle proprie risorse.

"A volte, a noi allenatori, serve anche un po’ di fortuna. I complimenti vanno tutti a Stefano, perché, tornare a giocare dopo 2 anni, non è facile. Bravo lui che ha avuto la caparbietà di provarci e di riuscirci. Ha avuto il merito di farsi trovare pronto al momento giusto".

Può essere un esempio?

"Va applaudito per l’atteggiamento che ha avuto. Ha saputo stare al suo posto. Ha sempre lavorato per farsi trovare pronto e ha sfruttato le occasioni. Alla fine, i bravi giocatori sono questi".

Roberto Romin