Ravenna, blitz di mercato. Diallo è il nuovo bomber

È l’italo liberiano Mohamed Cherif Diallo il nuovo attaccante del Ravenna. Dopo tre 0-0 consecutivi, lunedì mattina il ds Grammatica ha preso il toro per le corna e ha stretto i tempi. Ieri pomeriggio, in attesa delle procedure burocratiche, il giocatore è arrivato a Ravenna e ha sostenuto il primo allenamento a Glorie. Se il tesseramento verrà perfezionato in tempo utile, il giocatore potrà essere a disposizione di mister Gadda per la sfida di sabato pomeriggio, quando, alle 17, il Ravenna ospiterà il fanalino di coda Borgo San Donnino, nel penultimo turno del girone di andata, ultimo casalingo prima della sosta. Diallo, ventiseienne ‘prima punta’ di gamba, è un giocatore completo (forza fisica, generosità, in grado di sacrificarsi anche nella fase di non possesso palla) e va a colmare una lacuna tecnica nella rosa giallorossa.

Arriva dalla Clivense di serie D, dove ha avuto come compagno di squadra e di reparto l’ex capitano giallorosso Guidone, a propria volta in uscita dalla squadra scaligera – al 14° posto nel girone B, dunque ormai fuori dai giochi – e destinato alla Cittadella Vis Modena di Eccellenza. La storia del nuovo arrivato – originario della capitale Monrovia come l’ex giallorosso Zizi Roberts, in B nel 98-99, e passato alla storia per l’eurogol segnato nel blitz 4-2 al San Paolo – è da libro cuore: "In un paese come la Liberia, dopo 2 guerre civili e l’epidemia di ebola, non è stato facile crescere. Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita; giocavo nelle strade del mio quartiere con gli amici. Qualcuno disse a mio padre che avevo talento. Purtroppo, in Africa, questo non basta. Sono cresciuto sognando di diventare un professionista. Ho lasciato Paese e famiglia, poi la prigionia in Libia e la traversata in mare. La mia determinazione nasce proprio da quella sofferenza ed è per questo che, ogni volta che scendo in campo, do il massimo, perché so da dove vengo e dove voglio arrivare". La sua carriera comincia nel 2017 in Prima categoria al Ceparana; poi arriva la serie D, dove ha segnato 47 reti. Due anni alla Fezzanese, quindi Sanremese, Derthona (17 gol) e Correggese. L’anno scorso inizia ad Arezzo (2) e termina a Prato, dove chiude con 8 reti, fra cui quella del 3-1 casalingo contro il Ravenna.