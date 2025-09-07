Il Ravenna batte 3-1 il Bra: doppietta di Tenkorang, Mandorlini chiude la pratica
Tre punti importanti per la squadra di mister Marchionni. Nel finale al Benelli succede di tutto: Lionetti, per gli ospiti, sbaglia il rigore. Nel capovolgimento di fronte ecco il 3-1 finale
Ravenna, 7 settembre 2025 – Il Ravenna batte 3-1 il Bra nel match valido per la terza giornata del campionato di serie C. È una doppietta di Tenkorang – la seconda stagionale dopo quella al debutto col Campobasso – a decidere la sfida fra matricole del Benelli. Ma, nel finale, al Benelli succede di tutto. Col rigore sbagliato da Lionetti al 49’ e il gol del 3-1 firmato da Mandorlini sul capovolgimento di fronte.
Il tabellino: RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Corsinelli (24’ Da Pozzo), Donati, Esposito, Solini, Rrapaj (42’ st Mandorlini); Tenkorang, Lonardi (24’ st Rossetti), Di Marco (30’ st Falbo); Motti (42’ st Zagre), Spini. A disp.: Stagni, Borra, Calandrini, Ilari, Bianconi, Castellacci, Scaringi, Sermenghi, Zakaria, Menegazzo. All. Marchionni.
BRA (5-3-2): Franzini; Cucciniello, Chiesa, Cannistrà, De Santis, Pautassi; La Marca (28’ st Lionetti), Brambilla (10’ st Campedelli), Maressa (20’ st Tuzza); Sinani (28’ st Di Biase), Baldini (20’ st Minaj). A disp.: Renzetti, Rottensteiner, Sammouni, Morleo, Campedelli, Dimatteo, Rabuffi, Chiabotto, Chianese. All. Nisticò.
Arbitro: Maresca di Napoli. Reti: 16’ st e 37’ Tenkorang, 44’ Di Biase, 50 Mandorlini. Note – Spettatori 3.000. Rec.: 0’ e 6’. Angoli 4-1. Ammoniti: Cuccinello, Chiesa, Di Marco, Mandorlini.
