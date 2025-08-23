Ravenna Campobasso 3-2, debutto in serie C con doppietta di Tenkorang e Motti

Ravenna, 23 agosto 2025 – Al termine di una prestazione maiuscola il Ravenna ha bagnato con un successo netto e rotondo il debutto nel campionato di serie C, di fronte al pubblico delle grandi occasioni.

A cadere sotto i colpi di Tenkorang (autore di una doppietta) e del bomber Motti, è stato l’ambizioso Campobasso, che pure è rimasto in partita fino all’ultimo. I giallorossi, partiti fortissimo con due reti e un palo nei primi 15’, hanno dominato il match, senza mai andare in affanno.

Il tabellino

Ravenna-Campobasso 3-2

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Corsinelli, Scaringi (18’ st Donati), Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Rossetti (18’ st Lonardi), Di Marco (35’ st Menegazzo); Motti (35’ st Zagre), Spini. A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Calandrini, Bianconi, Castellacci, Sermenghi, Karim, Da Pozzo. All. Marchionni.

CAMPOBASSO (4-3-3): Forte; Parisi, Mondonico, Papini (7’ st Celesia), Martina; Serra (7’ st Brunet), Cerretelli, Gala; Bifulco (35’ st Ravaglioli), Padula (7’ st Magnaghi), Leonetti (31’ st Nocerino). A disp.: Rizzo, Muzi, Lombari, Barbato, Di Livio, Mancini. All. Zauri.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Reti: 2’ Tenkorang, 14’ Motti, 35’ Leonetti rig., 46’ Tenkorang; 47’ st

Magnaghi.