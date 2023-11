Ravenna, c’è anche un secondo spasimante. Giochi ormai fatti, ma David Baccini ci prova

Colpo di scena, verrebbe da dire. Se non fosse che, i giochi, ormai sono fatti e il Ravenna finirà definitivamente il 1° luglio 2024 – come previsto dall’accordo preliminare stipulato nei giorni scorsi – a Ignazio Cipriani e al gruppo che rappresenta in nipote di Raul Gardini. Nelle ultime ore infatti, attraverso un commercialista di Ravenna, si è appalesato David Baccini, quarantasettenne ravennate residente negli Usa dal 2010. Lo ha fatto per conto di Supranext, gruppo innovativo di finanza strutturata, di cui è proprietario, e che, oltre ad investimenti pianificati un po’ in tutto il mondo, aveva messo gli occhi anche sul Ravenna Fc. Baccini, stante il profondo legame con la città di Ravenna, aveva dato mandato ad un commercialista ravennate di sondare il club del presidente Brunelli.

L’obiettivo, reso manifesto dallo stesso Baccini, sarebbe stato quello di riportare la squadra tra i professionisti nel più breve tempo possibile. Purtroppo però, il tutto è avvenuto fuori tempo massimo. Anzi, per meglio dire, il Ravenna Fc ha scelto di cedere il club a Ignazio Cipriani, dopo una scrematura effettuata su altri 6 pretendenti, fra cui appunto anche Baccini. Brunelli e il rappresentante di Baccini su piazza, si sono incontrati tre settimane fa, hanno anche parlato di cifre, ma poi, il preliminare firmato col notaio Tassinari di Imola per conto del Gruppo Cipriani, ha definitivamente tagliato la testa al toro. Del resto, la ricerca della ‘persona giusta’, individuata appunto in Cipriani (persona conosciuta e immediatamente riconducibile al territorio), era il prerequisito necessario. Sul piatto è rimasta dunque l’offerta di Baccini e della sua Supranext, accreditata – secondo le notizie fornite dalla stessa società – di un capitale di oltre 1 miliardo di dollari in assets periziati e certificati, con opzione per ulteriori 20 miliardi, in particolare nel settore minerario di California e Sudamerica, anche se la stessa sta generando l’interesse di altri settori, in particolare aereo e navale. Gli strumenti finanziari che Supranext offrirà agli investitori saranno indirizzati all’acquisizione e ricapitalizzazione di grandi e medie aziende che vertono in situazioni di crisi e, a tal fine, entro il 2023 genererà la sua prima serie di bonds che prevede una griglia di dispersione del rischio tra varie monete, aree geografiche, settori e fasi di vita delle aziende coinvolte, con lo scopo di creare produzione e valore a lungo termine. Per la cronaca, Supranext sta trattando l’acquisizione di una grande banca italiana in crisi e nel mese di settembre è stato firmato un accordo con una nota società operante nel settore della moda per la creazione di un gruppo dedicato a molteplici linee di produzione nell’ambito del lusso italiano.

Nel frattempo, il Ravenna sta preparando la trasferta di domenica a San Marino, dove troverà una squadra in ripresa dopo la vittoria di Corticella nel recupero di mercoledì. A seguire la squadra al campo di Acquaviva, sul Titano, ci sarà anche l’ex dg giallorosso Oreste Pelliccioni, che in Repubblica è di casa.