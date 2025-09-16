Ravenna, c’è già il Perugia da affrontare: "Siamo forti, mi aspettavo questo avvio"

L’ingresso di Lorenzo Da Pozzo, sabato a Latina, nel ruolo di terzino sinistro, ha dato il via alla remuntada giallorossa. Il passaggio dal 5-3-2 al 4-3-1-2 è stato determinante per rimontare da 0-1 a 2-1 contro il Guidonia.

Da Pozzo, sabato il Ravenna ha dimostrato un grande carattere. Che partita ha visto? "Concordo, la squadra ha messo in mostra una prova di grande carattere. La vittoria è stata meritata. Il Ravenna ha avuto personalità nell’affrontare lo svantaggio iniziale e nel completare la rimonta". Quali sono state le difficoltà incontrate? "Nonostante affrontassimo una matricola, non esistono partite semplici. Il Guidonia è apparsa una squadra molto solida, con diversi elementi di categoria. Inoltre, giocare fuori casa non è mai semplice. È anche vero che, per merito nostro, gli avversari non hanno creato tantissimo, nemmeno nel primo tempo".

Col suo ingresso ha dato una bella spinta, nonostante fosse schierato come terzino. Può essere questa una soluzione? "Nel secondo tempo, non solo col mio ingresso, ma anche grazie ai miei compagni, la squadra ha cambiato marcia. I cambi del mister sono stati fondamentali. In tutte le categorie, le sostituzioni fanno la differenza, soprattutto da quando si è arrivati alla possibilità di effettuarne 5".

Aveva già fatto l’esterno nella difesa a 4? "Sì, in carriera mi ero già trovato a ricoprire il ruolo di esterno in una difesa a 4, sia l’anno scorso alla Pianese, sia l’anno prima a Pesaro. Le mie caratteristiche sono infatti quelle di un terzino. Propriamente sono un ‘quinto’ di destra, ma mi adatto tranquillamente anche con un modulo diverso. Mi trovo meglio a fare il terzino, piuttosto che l’esterno alto".

Si aspettava il Ravenna al 2° posto solitario dopo 4 turni? "Sì, è inutile nascondersi. Mi aspettavo un avvio così, perché siamo effettivamente una squadra forte. Potremo toglierci tantissime soddisfazioni. Al di là del valore dei singoli, siamo un grande gruppo. Ed è proprio questo aspetto che, alla lunga, fa la differenza. Non è una frase fatta, lo dico per esperienza".

Il difficile viene adesso? "Sì, la cosa più difficile viene adesso, perché dovremo confermarci. Dovremo continuare di questo passo, cercando di portare a casa più vittorie possibili".

Venerdì col Perugia sarà già uno scontro diretto o è troppo presto? "Il Perugia rappresenta una piazza blasonata, quasi sempre protagonista in categorie superiori. Non è un avversario come gli altri".

