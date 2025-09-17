Ravenna, c’è la difesa da registrare. Finora ha sempre incassato almeno un gol

Vedere il Ravenna al secondo posto della classifica del girone B è un piacere per gli occhi. Dopo le prime 4 gare di campionato, i giallorossi si sono meritati la piazza d’onore in solitaria a quota 9, dietro la capolista Arezzo che, come da pronostico, è schizzata via a punteggio pieno grazie a 4 vittorie consecutive. Il Ravenna, facendo leva sull’entusiasmo della piazza e sull’onda lunga della promozione ottenuta grazie al ripescaggio, ha iniziato la stagione col piede giusto.

Dal punto di vista tattico, il fiore all’occhiello dell’undici di mister Marco Marchionni in questa prima fase della stagione sono senza dubbio la fase di possesso palla e la finalizzazione. In tutte le partite fin qui disputare, e dunque anche nel ko di Forlì, i giallorossi hanno sempre tentato la conclusione più volte rispetto agli avversari, trovando lo specchio della porta in almeno quattro circostanze a gara (col Campobasso si è arrivati addirittura a otto). Un dato significativo è anche quello del possesso palla. Quando i giallorossi hanno gestito le operazioni, hanno sempre vinto. Nel 3-2 casalingo al debutto col Campobasso, è stata registrata la percentuale migliore nel confronto con gli avversari (59-41). Anche nel 3-1 interno contro il Bra le cose sono andate bene (55-45).

Meno evidente, ma pur sempre positiva, la percentuale di possesso palla fatta registrare contro il Guidonia nel 2-1 corsaro di sabato a Latina (51-49). Sarà un caso, ma l’unica volta che la formazione ravennate, seppur di poco, ha complessivamente lasciato l’iniziativa agli avversari, ovvero al ‘Morgagni’ (49-51), è arrivata la sconfitta. La nota negativa, sulla quale lo staff giallorosso sta probabilmente lavorando a fondo, è la fase di non possesso, ovvero la fase difensiva. Nelle quattro gare fin qui disputate, il Ravenna ha sempre incassato almeno un gol. L’unico ‘clean sheet’ ufficiale, resta quello di Coppa Italia contro il Cittadella, quando la doppietta di Motti fissò il risultato finale sul 2-0. A proposito di Coppa, ieri è stato reso noto che, il match del secondo turno eliminatorio contro il Rimini, si giocherà al ‘Romeo Neri’, mercoledì 29 ottobre, alle 18.30. La formazione di mister Marchionni sta comunque gestendo egregiamente la situazione di ‘emergenza’ in attacco (mancano Luciani e Okaka), grazie alla vena di Tenkorang che, da mezzala, in quattro partite, ha già messo a segno cinque reti. Sul fronte della retroguardia, è significativo anche il dato delle parate effettuate da Anacoura: quattro col Campobasso, due a Forlì, tre col Bra e due a Latina col Guidonia, dove è parso incerto su un paio di uscite, fra cui quella che ha generato il gol del vantaggio dei padroni di casa.