Ravenna "Ci sono margini di miglioramento"

Arriva la Ternana e il Benelli torna a riempirsi. Il pubblico delle grandi occasioni è atteso oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 15; arbitro Poli di Verona, diretta a pagamento su Sky) per una sfida di cartello. Quartiere Stadio off limits dalle 13 (ma piazza Brigata Pavia dalle 7, oltre naturalmente alle ordinanze anti vetro e anti alcool fino alle 18.15) e biglietterie aperte dalle 13.30 per gli eventuali tagliandi residui. Dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta contro il Perugia, e dopo il blitz di martedì a Carpi, i giallorossi difendono infatti la leadership in classifica. È la seconda volta che succede, ma è la prima fra le mura amiche. E, già questo, è motivo di grande appeal.

Se poi aggiungiamo che il Ravenna (15 punti e 1° posto in condominio con l’Arezzo) è reduce da 4 vittorie di fila, e che la Ternana (10 punti e nuova società appena insediata) è una delle outsider annunciate, allora il match del Benelli diventa di cartello. Se la ‘febbre’ giallorossa sale giornata dopo giornata, il merito è della squadra di mister Marchionni, abile a cavalcare il momento particolarmente felice: "Non sono sorpreso del rendimento della mia squadra – ha spiegato il tecnico capitolino – anche perché la vedo all’opera tutti i giorni. Anzi, posso aggiungere che, i margini di miglioramento, sono ancora tanti. Vedo infatti la forza del collettivo e l’alchimia che si è venuta a creare".

Per il Ravenna, così come per tutte le altre, sarà la terza partita in 8 giorni. In questo senso, Marchionni ha tante alternative da gestire nell’economia del turnover. Senza dimenticare la possibilità di cambiare anche modulo, dal 5-3-2 al 4-3-3. Al di là dell’assenza di Di Marco, la vittoriosa trasferta di Carpi ha evidenziato il valore aggiunto della rosa allargata e del supporto dato da chi è entrato in corso d’opera. Sdoganata la coesistenza di Rossetti e Lonardi sulla mediana, c’è curiosità per vedere la scelta in attacco, dove Luciani – decisivo il rigore del Cabassi trasformato all’88’ – sarà considerato pronto per una maglia da titolare. In grande spolvero c’è comunque Spini, autore di 3 gol decisivi nelle ultime 3 giornate, senza dimenticare la vena della mezzala Tenkorang, che resta pur sempre il capocannoniere del girone B con 6 reti. I bookmaker assegnano i favori del pronostico al Ravenna. La miglior quota per la vittoria dei giallorossi è 2,60. La vittoria corsara della Ternana sale a 2,70. Il pareggio è il risultato considerato meno probabile (3,20).

La probabile formazione (5-3-2): Anacoura; Donati, Scaringi, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Spini, Motti (Luciani).