Ravenna "Col Tau una partita come le altre"

"Sappiamo che domani ci aspetta una partita importante, ma noi la viviamo come tutte le altre, sapendo che dobbiamo allenarci tutti i giorni al massimo. Poi. i risultati verranno da soli". Giacomo Calandrini è uno degli eroi di Coppa. Ma, anche in campionato, è stato chiamato in causa in qualche circostanza. Nel mirino c’è la sfida al vertice di domani al Benelli contro la capolista Tau Altopascio: "Sicuramente affronteremo una ottima squadra, che ha fatto una altrettanto ottima prima parte di stagione, ma ogni partita in questo campionato è difficile, non solo quella contro la capolista".

Mercoledì a Lentigione, il diciannovenne centrocampista di Castrocaro è stato schierato titolare, contribuendo al successo del Ravenna e all’approdo agli ottavi: "La partita di mercoledì è stata molto maschia, contro una squadra ostica, che gioca un calcio ottimo e molto organizzato. Noi siamo tuttavia riusciti a portare a casa una vittoria importante, visto che, come dice sempre il mister, il Ravenna è una squadra che deve puntare anche a vincere la Coppa Italia. È stata una vittoria da squadra vera, abbiamo creato occasioni da gol, trovando la via della rete su una palla inattiva".

L’arrivo di mister Marchionni ha mutato radicalmente lo stato delle cose: "I meriti del mister sono tanti, perché è riuscito a cambiarci in breve tempo, conquistando 7 vittorie consecutive, subendo solo 2 gol. Questo è dato soprattutto dal fatto che il mister ha cementato il gruppo, facendoci sentire tutti importanti. Infatti, in Coppa, pur giocando quelli che, per ora, hanno avuto minor minutaggio, abbiamo fatto 2 ottime partite". Calandrini si candida dunque a diventare una delle alternative più importanti della rosa di mister Marchionni: "Mi sento molto bene dal punto di vista fisico. Prima dell’arrivo di Marchionni, ho passato un periodo senza trovare spazio, ma comunque, ad ogni allenamento, ho sempre dato il massimo, sapendo che, prima o poi, l’occasione sarebbe arrivata. L’importante sarebbe stato farsi trovare pronti. Adesso, giocando di più, sto anche prendendo più consapevolezza delle mie abilità e spero di continuare così. Col gruppo mi sto trovando bene, siamo molto uniti, anche nei momenti più difficili. La rosa è piena di giocatori di esperienza, come Matteo Mandorlini, Lo Bosco, Nappello e tanti altri, che mi hanno aiutato e mi stanno aiutando tantissimo con consigli, sia in campo che fuori".

Per la sfida di domani, mister Marchionni recupera l’attaccante Manuzzi, che ieri si è allenato col gruppo, mentre Nappello si è allenato a parte per il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati della trasferta di Coppa.