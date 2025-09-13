Ravenna "Con il Guidonia capiremo chi siamo"

È un Ravenna rinfrancato e desideroso di mettersi alla prova quello che, oggi pomeriggio, alle 15, rende visita al Guidonia (stadio ‘Francioni’ di Latina; arbitro Liotta di Castellammare di Stabia; diretta a pagamento su Sky). A sei mesi di distanza, è la rivincita della finale di Coppa Italia, ricordo piacevole per i colori giallorossi. Qual giorno, a Teramo, il Ravenna vinse 7-6 ai rigori dopo il 2-2 al 90’; e alzò la coppa, guadagnandosi anche il ‘coefficiente’ – poi rivelatosi fondamentale – per ottenere la pole position nella griglia dei ripescaggi in serie C. La formazione di mister Marchionni, che affronta la terza matricola consecutiva, è reduce da due vittorie casalinghe contro Campobasso e Bra, inframezzate dal ko del derby di Forlì. Il Guidonia invece ha pareggiato a reti bianche a Perugia al debutto, facendosi neutralizzare il rigore del possibile successo; ha perso 0-2 contro il Pineto all’esordio casalingo; e ha conquistato la prima vittoria stagionale, 1-0 domenica scorsa all’Ardenza di Livorno. Le due squadre, che hanno conservato la guida tecnica (Marchionni, appunto, e Ginestra), giocano sempre con lo stesso modulo, ovvero il 5-3-2.

L’osservato speciale in casa ravennate è la mezzala Tenkorang, autore delle doppiette decisive contro Campobasso e Bra. Rispetto alla formazione titolare che ha sudato freddo prima di portare a casa il 3-1 col Bra, resta fuori Corsinelli (acciaccato). Al suo posto Da Pozzo. L’unico dubbio è il ballottaggio in regia fra Lonardi, che non ha brillato, e Rossetti. Sulla fascia mancina, c’è Falbo che scalpita, mentre Luciani è alla prima convocazione. "Quello col Guidonia – ha commentato mister Marchionni – è un bel test, una partita che ci può dire a che punto siamo. È una sfida che, tuttavia, propone diverse insidie. I nostri avversari hanno rischiato di battere il Perugia e, nel ko interno contro il Pineto, hanno fallito tante occasioni darete".

Per i bookmaker non c’è una favorita, anche se il risultato meno probabile è il pareggio, pagato fino a 3,25 la posta. La vittoria dell’una e dell’altra squadra è quotata in maniera speculare, fra 2,50 e 2,60. Nel frattempo, il club del presidente Cipriani ha comunicato il record di abbonamenti, salito a quota 2.735, comprensivo delle formule commerciali e delle promozioni per il settore giovanile. Ciò significa che, al netto dei 627 posti di settore ospiti, per ogni partita casalinga restano disponibili circa 1.600 biglietti destinati agli sportivi locali, fra tribuna e curva Mero.

La formazione del Ravenna (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Rossetti, Di Marco; Motti Spini.