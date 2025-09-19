Ravenna Con il Perugia verso il tutto esaurito

L’aria è quella del tutto esaurito. Arriva il Perugia – stasera, alle 20.30, arbitro Angelillo di Nola; diretta a pagamento su Sky – e la limitata capienza del Benelli (4.995 posti, settore ospiti compreso) torna prepotentemente d’attualità. Sarà anche il blasone del grifo, ma la verità è che il Ravenna 2° della classe in solitaria, reduce da 3 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato, ha riacceso un entusiasmo ed una partecipazione sopite per anni. Curva Mero esaurita da mercoledì sera; tribuna numerata e tribuna laterale praticamente sold out; gli eventuali residui biglietti di parterre restano disponibili online e, dalle 19, ai botteghini. Da Perugia sono in arrivo circa 250 tifosi. Il Ravenna Fc ha sollecitato i propri sostenitori ad accedere allo stadio con congruo anticipo per evitare le code al filtraggio e ai tornelli. In vigore c’è la tradizionale ordinanza anti vetro e anti alcol, nonché sulla viabilità nel quartiere Stadio, dalle 18.30 alle 23.45.

Mister Marchionni, che ha accolto con piacere la caccia al biglietto per la sfida odierna, ha parlato chiarissimo ieri mattina alla presentazione del match: "Per quanto ci riguarda, è una partita fondamentale per capire cosa vogliamo fare da grandi. Il 2° posto deve generare entusiasmo e sicurezza nella squadra. Non dobbiamo essere spavaldi, ma consapevoli". L’autostima giallorossa, soprattutto dopo la rimonta di sabato scorso contro il Guidonia, è alta. Il Perugia, dal canto proprio, non viaggia certo col vento in poppa. I 3 pareggi consecutivi contro Guidonia, Bra (strappato dopo 100’ di gioco) e Gubbio, e il ko casalingo nell’ultimo turno contro l’Ascoli, hanno relegato gli umbri al terzultimo posto con 3 punti. Tra l’altro, il grifo non vince in trasferta da 11 mesi: "Il Perugia non sta attraversando un buon momento sotto il profilo dei risultati – ha aggiunto il tecnico giallorosso – ma è comunque una buona squadra, con giocatori interessanti e di spessore. Dovremo avere rispetto dei nostri avversari, cercando di imporre il nostro gioco. In ogni caso, sarà la partita più difficile fra quelle affrontate finora". Marchionni deve rinunciare a Corsinelli e Mandorlini, fuori per guai fisici. L’atteso bomber Luciani è ormai pronto per dare il proprio contributo, anche limitato. Okaka è invece in ripresa, ma non ancora spendibile. Occhi puntati sulla mezzala Tenkorang, 5 gol in 4 partite. Per i bookmaker, il Ravenna è favorito. La miglior quota per il successo giallorosso è 2,35. Pareggio e vittoria corsara sono quotate in tandem fino a 3,05.

Formazione: Anacoura; Donati, Scaringi, Esposito, Solini, Falbo; Tenkorang, Rossetti, Di Marco; Motti, Spini.