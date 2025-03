Ravenna "Con la Zenith non sarà facile"

Non solo Di Renzo, match winner col gol realizzato al 41’ del primo tempo su assist di Biagi. Non solo Fresia, autore della parata ‘salva risultato’ in zona Cesarini, sulla conclusione di testa di Di Francesco. Fra i protagonisti del successo corsaro del Ravenna al ‘Calbi’ di Cattolica, domenica scorsa, contro il San Marino, c’è anche Umberto Agnelli, riserva di extralusso del reparto arretrato giallorosso.

Il ventiquattrenne difensore piemontese ha incrociato spesso i garretti con Morris Passewe, attaccante liberiano dei titani, ingaggiato al mercato di riparazione e autore di ben 5 reti in 11 gare. Passewe ha dato l’impressione di essere un ottimo giocatore di categoria, diventando anche pericoloso in tanti suoi movimenti, con e senza palla. Tuttavia, Agnelli lo ha contrastato efficacemente, limitandone le iniziative offensive: "Sapevo e sapevamo – ha commentato il difensore giallorosso, alla seconda stagione con la maglia dei leoni – che ci saremmo trovati davanti un attaccante di buone qualità, soprattutto sul piano atletico, essendo molto veloce, ma siamo stati bravi a limitarlo e a rendergli la vita non facile per tutta la partita".

I numeri e le cifre di una stagione da protagonisti sono sempre in aggiornamento. Col San Marino però, come ha evidenziato anche mister Marchionni a fine partita, è stato registrato un calo nel secondo tempo: "Un calo – ha spiegato Agnelli – penso ci possa stare nell’arco della stagione. D’altronde venivamo da una settimana intensa, ovvero dalla trasferta di mercoledì a Lavagna per la semifinale di Coppa Italia. Nonostante tutto però siamo riusciti a ‘tenere botta’, a segnare e a mantenere inviolata la nostra rete, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica". Proseguendo il testa a testa col Forlì – che precede i giallorossi di due lunghezze – la retorica delle ‘finali’ da disputare da qui alla fine della stagione, resta di stretta attualità. Agnelli però non fa sconti alla Zenith Prato che sabato, alle 17.30, sarà di scena al Benelli (donne a un euro in curva e parterre): "Il Ravenna affronterà le ultime 8 giornate di regular season con la stessa mentalità e con la stessa determinazione che, da tutti questi mesi, ci ha contraddistinto. Non sarà facile, ma lo sappiamo benissimo che, a questo punto della stagione, ogni partita sarà fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo". Col 3-0 rifilato al Fiorenzuola, la Zenith Prato è risalita ai margini della zona playout. Facile prevedere che farà di tutto per uscire indenne dal Benelli: "Dovremo imporci sotto l’aspetto fisico e mentale, che poi penso sia proprio la chiave per vincere le partite".