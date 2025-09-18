Ravenna "Contro il Perugia senza paura"

C’è il blasonato Perugia in arrivo domani, alle 20.30, al Benelli. Perugia che è terzultimo con 3 punti e che non ha ancora vinto. Mattia Scaringi, ventiduenne baluardo della retroguardia giallorossa, punta a dare continuità al successo esterno col Guidonia.

Scaringi, che partita vi aspettate?

"Il Perugia non ha bisogno di presentazioni. È una squadra che va presa con le pinze, prima di tutto perché si tratta di un club storico che punta sempre a fare bene. In organico ha giocatori molto forti, non facciamoci illusioni".

Il Ravenna viaggia a gonfie vele al 2° posto solitario. A trovare il pelo nell’uovo, ci sono i 5 gol incassati finora.

"Effettivamente, a livello difensivo siamo penalizzati, anche perché, alla minima distrazione ci castigano. Tuttavia siamo difensori esperti, il reparto arretrato è forte. Dobbiamo cercare di limitare al minimo anche le piccole sbavature. La strada è comunque quella giusta perché basata sul lavoro. Alziamo allora il livello di attenzione, provando a non concedere nemmeno un tiro in porta agli avversari".

Che effetto fa vedere il Ravenna al 2° posto?

"Siamo consapevoli del nostro valore. Fin dal primo giorno era chiaro, poi si è formata la squadra. Ma, da subito, ho pensato che, come singoli e come gruppo, siamo veramente forti. Dobbiamo continuare con umiltà e lavorare sempre a testa bassa".

La forza del Ravenna è il gruppo?

"Il gruppo si è creato in pochissimo tempo. Si tratta di un aspetto non secondario. Del resto, si vede anche in campo, come ad esempio sabato scorso a Latina contro il Guidonia, quando, nonostante siamo andati sotto di un gol, abbiamo recuperato e ribaltato il passivo. Farlo fuori casa, non è mai facile".

Cosa serve adesso?

"Siamo solo all’inizio, dunque l’importante sarà dare continuità ai risultati. Ho molta fiducia. Le qualità per toglierci delle belle soddisfazioni le abbiamo tutte".

Contro il Guidonia cosa non ha funzionato?

"Siamo andati un po’ sotto ritmo rispetto ai nostri standard. Normalmente non giochiamo con quella andatura, anche nel ‘giro palla’, dove siamo apparsi un po’ compassati e lenti. Nella ripresa invece siamo entrati più liberi di testa e più sciolti".

Che Ravenna servirà col Perugia?

"Dovremo giocare come abbiamo sempre fatto, curando ancora di più i dettagli e i particolari, che poi fanno la differenza. Bisognerà avere rispetto dell’avversario, ma dovremo entrare in campo consapevoli del nostro valore".

Roberto Romin