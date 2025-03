Ravenna Coppa Italia, iniziata la prevendita

Nappello, Aboameng e Venturini sono pienamente ristabiliti. Anche Onofri è in procinto di rientrare fra i disponibili. Mereghetti sta lavorando a parte, ma non è sbagliato pensare che possa tornare a disposizione a stretto giro. In infermeria resta Ilari, il giocatore di maggior peso dello scacchiere di mister Marchionni. Lo stiramento accusato nell’occasione del gol del 3-0 contro l’Imolese impedirà al centrocampista marchigiano di essere a disposizione prima del derby di Forlì.

Con queste premesse il Ravenna sta preparando l’anticipo di domani alle 17.30, al Benelli, contro la Zenith Prato. Per presentare la matricola toscana e per capire quale dovrà essere il grado di attenzione da prestare, basta ricordare l’exploit di Forlì. La Zenith infatti, lo scorso 19 gennaio, ha piazzato un risultato a sorpresa, andando a vincere 3-2 al ‘Morgagni’ di Forlì. Per ribadire il concetto, basta ricordare che la formazione toscana ha vinto altre 5 volte in trasferta, contro Sammaurese, Sasso Marconi, Riccione e Progresso, conquistando, lontano da casa, ben 17. In realtà le vittorie esterne sarebbero addirittura 6, ma quella di San Damaso contro la Cittadella Vis Modena è stata ribaltata e trasformata in sconfitta a tavolino, per l’errato tesseramento del difensore Tempestini, schierato, peraltro, da ‘abusivo’ in 15 partite. La Zenith avrebbe deciso di patteggiare con la Procura federale, evitando una pesante penalizzazione.

In buona sostanza, l’auspicio è che il Ravenna non si faccia distrarre e che scenda in campo con la stessa determinazione vista nel match d’andata. Per la sfida di domani, in occasione della festa della donna, il Ravenna ha studiato una tariffa simbolica di un euro, in curva e parterre, per il gentil sesso. Ma in via Raul Gardini si sta preparando anche la finale di Coppa Italia di mercoledì a Teramo, contro il Guidonia. La squadra partirà per il ritiro pre gara, martedì, dopo l’allenamento. Ieri, intanto, è iniziata la prevendita per il settore destinato ai tifosi giallorossi. A disposizione dei tifosi giallorossi ci sono 1.600 biglietti di ‘distinti est’, ovvero la gradinata scoperta in favore di telecamera (le 2 curve resteranno chiuse). Al costo di 10 euro, i tagliandi sono disponibili online sul circuito go2.it e al bar Revenge. La prevendita si chiude mercoledì, alle 13.30, ovvero due ore prima del fischio d’inizio. Particolare molto importante, il giorno del match non saranno aperte le biglietterie dello stadio ‘Bonolis’. Oltre agli Ultras della Mero, anche il Club Fedelissimi organizza un pullman per Teramo (30 euro per i soci; 35 per i non soci). Iscrizioni al bar Gallery, oggi e lunedì, dalle 17. Info al 339 6796634.