Ravenna Da oggi un ciclo di tre gare in otto giorni

Comincia oggi pomeriggio dal castello di Acquaviva, nella Repubblica di San Marino (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Raineri di Como), il tour de force del Ravenna, che porterà poi i giallorossi ad affrontare l’Aglianese (mercoledì, di nuovo in trasferta) e quindi il Carpi (domenica prossima al Benelli). L’undici di mister Gadda, sempre capolista e sempre imbattuto dopo 7 turni, si troverà di fronte la Victor San Marino, matricola ambiziosa, capace di impattare bene con la nuova categoria. I titani, guidati in panchina del faentino Stefano Cassani – figlio dell’ex ct azzurro di ciclismo Davide – viaggiano a vele spiegate, al 3° posto in classifica, con 13 punti, gli ultimi 3 dei quali conquistati mercoledì nel recupero esterno col Corticella. Il tecnico giallorosso ha invitato a non farsi troppe illusioni: "Sarà una sfida difficilissima. Se vorremo continuare a fare risultato, servirà una grande partita da parte nostra, ovvero una prestazione importante. La Victor San Marino ha già vinto 4 volte su 7, dimostrando di essere un avversario temibile. Noi ci siamo allenati bene in settimana e siamo pronti ad affrontare una delle migliori compagini del nostro girone". Al di là della pretattica, rispetto all’undici che ha iniziato la sfida di domenica scorsa contro il San Giuliano City, ci saranno probabilmente modifiche sostanziali. Nappello è infatti sulla via del recupero, ma lo staff tecnico ha deciso di non rischiarlo. Ciò significa che ci sono due alternative. Proseguire con Alluci – come tra l’altro era successo in corso d’opera domenica scorsa – oppure rinunciare al rifinitore e passare al 3-4-3, ovvero al tridente, con una punta centrale e due esterni. In questo caso, ci sarebbero 3 maglie per 4 attaccanti (Sabbatani, Tirelli, Pavesi e Varriale). Nell’economia delle 3 gare in 8 giorni, è pressoché scontato che mister Gadda farà ricorso alle ‘rotazioni’ per avere un po’ tutti in condizione. "Non vale la pena rischiare Nappello – ha confermato lo stesso Mister Gadda – anche perché, pur non avendo una rosa lunghissima, posso comunque contare su giocatori di grandissimo livello per questa categoria. Giocatori come Alluci, Sabbatani, Varriale, Boccardi e lo stesso Rossi, che, al momento, partono dalla panchina, ma che, nel corso della stagione, torneranno sicuramente utili". Per i bookmaker il Ravenna resta super favorito. La miglior quota per il successo dei giallorossi è appena 1,83. Il pareggio arriva anche a 3,35, mentre la quota per la vittoria dei padroni di casa sale fino a 3,80. La probabile formazione (3-4-3): Cordaro; Agnelli, Esposito, Magnanini; Mancini, Campagna, Rrapaj, Marino; Pavesi, Tirelli, Sabbatani.