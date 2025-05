Ravenna, da un difensore la spinta verso la C: "Quanta felicità nel segnare due gol decisivi"

Matteo Onofri, ventunenne difensore centrale classe 2004 del Ravenna, giunto in estate dal Victor San Marino, è stato incoronato ‘man of the mach’ della finalissima playoff di domenica al Benelli. La sue doppietta ha piegato il Tau Altopascio, consentendo al club di via Raul Gardini, di conquistare la pole position nella griglia dei ripescaggi.

Onofri, è consapevole che la sua doppietta potrebbe valere la promozione in serie C?

"Ne sarei felicissimo. Del resto è stata già una emozione grandissima fare il primo gol. Quando poi è arrivato il secondo, quasi non credevo a cosa avessi realizzato".

La soddisfazione più grande qual è stata?

"Felicità, tanta felicità, perché sono stati due gol decisivi".

Nonostante l’uomo in meno, il Tau è rimasto in partita fino alla fine.

"Andando ai supplementari, non so come sarebbe potuta finire. Chiuderla subito è stato molto bello, ma anche molto importante nell’economia del risultato".

Il più difficile dei due gol?

"Il secondo".

Qual è stata la dinamica?

"Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sono rimasto in area di rigore per colpire di testa".

Lei ha avuto il merito di trovarsi al posto giusto, al momento giusto.

"Il portiere ha sbagliato la lettura. Io sono rimasto fermo, la palla quasi mi ha sbattuto contro ed è entrata. Magari è stato un segnale che le cose dovevano andare così".

Come giudica il proprio percorso stagionale?

"All’inizio della stagione ho faticato un po’, insieme a tutta la squadra. Poi, quando abbiamo trovato la quadra, partita dopo partita, mi sono sentito sempre più sicuro. Alla fine, aggiungendo anche questi playoff, credo proprio sia stata una stagione positiva".

Onofri, quando gioca, lei, si diverte?

"Sì, domenica sera mi sono divertito molto. Col Tau, soprattutto nel primo tempo, ho accompagnato spesso l’azione. Del resto, quando do una mano in fase offensiva, sento che mi realizzo".

Dopo i 3 assist nel match di Prato contro la Zenith, ecco la doppietta decisiva per la vittoria dei playoff.

"Quando arrivano gol e assist, anche se sono un difensore, mi fa piacere".

C’è un qualche rammarico a proposito della partita di domenica sera?

"Peccato aver preso il gol del momentaneo pareggio. A me piace quando non si subiscono reti".

Al termine di una stagione proficua e positiva, è lecito pensare un attimo a quello che succederà, a livello individuale, da oggi in poi?

"Al futuro ancora non ci ho pensato. Vedremo, in base anche cosa farà il Ravenna e alle richieste che arriveranno. Farò la cosa migliore per me".

