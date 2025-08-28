Ravenna Derby con il Forlì, sarà il numero 101

Lunedì sera, alle 20.30, per la diretta su Raisport, andrà in scena il derby n.101 della Ravegnana. Scontato che si giochi al Morgagni, oggi si conosceranno i dettagli, in particolare quelli sulla disponibilità e sulla vendita dei biglietti. A distanza di 5 mesi dal precedente derby giocato al ‘Morgagni’, torna dunque la sfida più ‘antica’ e gettonata del calcio ravennate. I 100 match fin qui disputati hanno, ciascuno, una storia da raccontare, personaggi da mettere in vetrina, come ad esempio gli ex Manuzzi, Saporetti e Macrì; ma anche episodi da rievocare, come l’ormai celebre gol da centrocampo segnato nel febbraio del 1988 in C2 da Biagio Lombardi. Il bilancio complessivo delle sfide giocate in campionato, parla a favore del Forlì, capace di vincerne 40. Al Ravenna ne sono andati 33, mentre i pareggi sono stati 27. La memoria più fresca va al 23 marzo scorso, quando il derby del ‘Morgagni’ terminò 3-2 per i biancorossi. Una sconfitta bruciante per il Ravenna, ma anche lo stimolo per alimentare la voglia di rivincita nella stagione corrente. Entrambe le contendenti si ritrovano oggi al piano di sopra della serie C. La possibilità di rifarsi, è servita. Nella sfida del marzo scorso – decisiva per lo sprint finale – il Forlì vinse 3-2 con i gol di Falasca (42’ pt), Trombetta (4’ st) e Macrì (39’ st), mentre il Ravenna accorciò due volte le distanze con Guida (33’ st) e Di Renzo (43’ st), senza però riuscire a rimontare. Il Ravenna era reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Teramo contro il Guidonia e veniva da una striscia di 21 risultati utili. Quella vittoria portò il Forlì a +5 in classifica, a sole 6 gare dalla fine.

L’estate ha poi sentenziato che i giallorossi, al vertice della graduatoria dei ripescaggi, hanno meritato il ritorno in serie C. Nonostante l’ufficialità sia giunta solo il 24 luglio, il club del presidente Cipriani ha allestito una rosa di spessore. Le prime uscite stanno confermando la tesi ed entusiasmando la piazza. Due indizi – vittoria 2-0 in Coppa col Cittadella e successo 3-2 al debutto in campionato contro il Campobasso in un Benelli gremito – non fanno ancora una prova, ma costituiscono comunque una grande iniezione di fiducia e autostima. Il Forlì invece, dopo aver vinto in Coppa 3-2 a Verona contro la Virtus, ha perso 1-0 al debutto in campionato ad Arezzo.