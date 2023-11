Ravenna, derby da prima . E l’ex Forlì Varriale tace

Il derby degli ex. Il derby della pretattica. Il derby degli indisponibili. Il derby dell’esodo. La sfida col Forlì non è mai banale. Non lo è mai stata, e non lo sarà probabilmente mai. L’anno scorso, vincere 2-1 l’andata, e poi anche il ritorno, diede almeno un senso ad una stagione chiusa fuori dai playoff. Che la tensione per la sfida di domenica al Morgagni, cominci a salire di ora in ora, non c’è bisogno di essere scienziati per capirlo. Ed è anche normale, vista la posta in palio. Basta dare un’occhiata alla classifica (Ravenna capolista in solitaria; Forlì 8° a -9), e scrutare pure lo stato di forma (Ravenna reduce da 3 vittorie consecutive; Forlì in arrivo da un pareggio e 2 ko di fila).

Anzitutto lo stato di servizio. Pavesi e capitan Rrapaj (grande ex) sono sicuramente ko per infortunio. Magnanini è squalificato. La tegola che mette nei pensieri mister Gadda è Campagna, che domenica ha rimediato una botta alla coscia. La mezzala bolognese sosterrà oggi il primo allenamento della settimana, e scenderà in campo se riuscirà a gestire il dolore. Alluci e Sare sono dunque in preallarme. Anzi, Alluci avrà sicuramente la maglia da titolare, mentre Sare, in un modo o nell’altro, avrà spazio. Che non sia un match come gli altri, te ne accorgi dai dettagli, in campo e fuori. Dettagli, che tutti cercano di curare al massimo.

Il Carlino aveva chiesto una intervista a Varriale, ma il club di via della Lirica ha preferito preservare il proprio attaccante. I nervi, del resto, sono ancora scoperti. Fra i due club non corre buon sangue. La ruggine è abbastanza fresca. E si riferisce allo ‘scippo’ di Varriale da parte del Ravenna, ai ‘danni’ del Forlì. L’attaccante partenopeo (10 reti lo scorso anno coi galletti), nonostante un biennale coi biancorossi, non era stato ritenuto idoneo al progetto 2023-24. Il Forlì aveva però negato il trasferimento al Ravenna per non rinforzare una diretta concorrente. Il trasferimento di Varriale all’Altamura, con immediata ‘triangolazione’ al Ravenna, aveva mandato su tutte le furie il presidente forlivese Cappelli ("Ci troviamo di fronte ad una presa in giro da parte del giocatore"). Nel frattempo, la prevendita – che si chiuderà domani alle 19 – procede a buon ritmo. Sugli spalti del Morgagni potrebbero esserci anche più di 300 ravennati.